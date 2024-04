Todas las fotos de Sociales y los detalles de la Vendimia Gay 2024

Vendimia Para Todxs 2024 tuvo su noche épica, a puro ritmo y estética burlesque en el boliche Wabi.

Un encuentro por la igualdad a puro ritmo como las grandes fiestas de las capitales del mundo. Ese fue el espíritu que vibró durante toda la noche del domingo 31 de marzo hasta la madrugada, en la 28° edición de la Vendimia Para Todxs.

La disco Wabi Fan Club fue el epicentro por primera vez de la tradicional fiesta con producción de Brotherhood a cargo de Gabriel y Fernando Canci. Y la premisa se hizo realidad, celebrar entre música, baile y performance la diversidad. Más de 1500 personas, entre mendocinos, turistas y parte de la comunidad LGBT+ disfrutaron de un evento que no dio respiro.

El encuentro contó con la presencia de los Reyes electos, Abigail Visedo la nueva Reina; Omar Arrigo, Rey y Diva Kaluba, Reina Drag Queen, que disfrutaron desde primeras horas de la noche el contacto con el público.

El Burlesque brilló al ritmo de grandes Djs

En esta edición, la estética burlesque fue la elegida para cada performance que se sucedió a lo largo de la noche. El set iconic pop del Dj Tomas Fortte inició el baile en la pista principal, que en menos de dos horas se colmó de público, expectante por vivir una fiesta a puro brillo y glamour.

Y así lo fue, la música de las bandejas se unió a las distintas performance pensadas para esta edición, como el Burlesque Show, la performance Vulgar Celebration con un tango electrónico en los dos escenarios principales, que secundaron el set latin house de Dj Ianna.

Ya en plena madrugada, el set de Yahir Abrahan, con su propuesta de funk-afro-house, encendió aún más la pista y acompañó el cuadro de Purr Cat Show. Y el climax de la noche se vivió con la osada performance Mash Up, donde seis bailarines en simultáneo en ambos escenarios, ofrecieron una coreografía de malambo moderno que sorprendió a los miles de asistentes de la fiesta.

La última etapa de la noche, estuvo a cargo del Dj Tobias Gerard con un encendido set Techengue, sumado al Drag Show “No sé, No sé”, a cargo de Gya Key, Rouse Blossom, Frazzu Blossom y Queen Kartajena que cerró el encuentro, que superó las expectativas del público.

Una fiesta dinámica con mucho color que sorprendió durante toda la noche, con los visuales a cargo de Martín Ríos, de Flash Estudio que encendieron las pantallas led de la disco, acompañado por un diseño de luces con gran despliegue técnico de Mendoza Laser, lograron un clima de alegría y baile, en un evento que ya es un clásico de la agenda cultural y social de Mendoza.

En el sector vip y ultra vip de la fiesta estuvo presente Gabriela Testa, Presidente del Ente Mendoza Turismo del Gobierno de Mendoza, Agostina Saua, Reina Nacional de la Vendimia, Tito Bustos, creador de la Vendimia Gay, el productor y conductor Gabriel Canci, y amigos que no quisieron perderse la celebración.

Una producción de nivel internacional que debutó con total éxito en Wabi Fan Club, que tuvo como premisa celebrar la diversidad, a puro baile, con grandes atractivos, un patio gastronómico, grandes barras, un set musical único y la presencia de más de 40 artistas en escena, que hicieron del encuentro una edición inolvidable.

