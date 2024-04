Juliana Awada cumple 50 años: estas son las claves para lograr su estilo

Este miércoles 3 de abril, Juliana Awada cumple 50 años. Empresaria, diseñadora, ex Primera Dama e influencer, la argentina ha conquistado el mundo de la moda desde joven. Con un estilo personal digno de aplaudir, la socialité cautiva a todas las mujeres que desean construir looks naturales, elegantes y clásicos.

Gracias a su preferencia por prendas básicas y colores neutros, su estilo se hace fácil de clonar en el día a día. Para festejar su cumpleaños, aprovechamos a desmenuzar cuáles son las claves imprescindibles de Juliana Awada para triunfar con sus elecciones. ¡Toma nota!

Camisa y jeans

El estilo de Juliana Awada: camisa y jeans. Foto: Instagram @juliana.awada.

¿Existe un dúo más sencillo que este? Pues, para Juliana Awada es el estilismo que nunca falla. Ya sea en total denim o con camisa blanca y jeans holgados, la empresaria destaca con el look más básico de armario. Sin muchos accesorios o prendas que cubran sus ítems favoritos, el lema de la argentina se centra en el "menos es más".

Chaleco

El estilo de Juliana Awada: chalecos. Foto: Instagram @juliana.awada.

Aunque suelen ser dejados de lado, los chalecos son piezas que pueden elevar cualquier outfit. Juliana Awada es fanática de ellos y opta por los más deportivos con telas impermeables o de estilo safari para sus días más relajados.

Sweater a rayas

El estilo de Juliana Awada: sweater a rayas. Foto: Instagram @juliana.awada.

Y de un básico nos trasladamos a otro como lo es el sweater a rayas. De fondo blanco y líneas en negro, azul o rojo, la diseñadora combina sus jeans con esta prenda que luce simple pero totalmente acertada para las temporadas de entretiempo.

Total white

El estilo de Juliana Awada: total look en blanco. Foto: Instagram @juliana.awada.

Sin dudas, el blanco es el color predilecto en el estilo de Juliana Awada. Con looks en blanco de pies a cabeza, la influencer selecciona este color por sobre el negro y lo aplica en básicos de armario como pantalones sastreros, blusas o vestidos.

Sandalias bajas

El estilo de Juliana Awada: sandalias bajas. Foto: Instagram @juliana.awada.

Si Juliana Awada debiese elegir un solo par de zapatos, estamos seguros de que elegiría las sandalias Birkenstock. Este modelo, sin tacón ni plataformas y con doble tira, es el número uno en su guardarropas de primavera-verano. Además, ¡es híper cómodo!

Sombreros

El estilo de Juliana Awada: sombreros. Foto: Instagram @juliana.awada.

Un look no puede estar listo sin complementos, y para la ex Primera Dama los sombreros son la clave. En tonos marrones y de ala ancha, Juliana Awada los suma a sus atuendos de picnic o de jardinería para cuidarse del sol y lucir chic.

Con estos seis consejos fundamentales, podrás recrear el estilo de Juliana Awada sin problemas. Celebra su cumpleaños y hazle honor inspirándote en uno de sus looks.