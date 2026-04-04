Tarot, brujería, esoterismo y limpiezas: qué conviene y qué es cada cosa

Una mirada profunda al uso del tarot como guía de decisiones y la importancia de realizar limpiezas y rituales responsables que ayudan a quienes creen en estas prácticas.

El uso del tarot ha evolucionado hacia una mirada mucho más alejada de la simple predicción del futuro, tal como lo plantea Celeste Rodal en su práctica diaria. La especialista en terapias holísticas sostiene que las cartas son, ante todo, un soporte para la toma de decisiones conscientes. En un contexto donde lo espiritual gana terreno en el estilo de vida contemporáneo, Rodal se posiciona como una guía que busca integrar la luz y la sombra para alcanzar la armonía personal.

Una herramienta para la toma de decisiones Lejos de la futurología tradicional, el enfoque de la experta es netamente asistencial. "El tarot es una ayuda terapéutica, no es una videncia al futuro". A través de las cartas, las personas pueden observar sus opciones con mayor claridad ante conflictos de pareja o laborales. "Es darte herramientas para que vos con más claridad elijas tus opciones", explica sobre la dinámica de sus consultas en una reciente entrevista con MDZ.

El tarot y el futuro Foto: Archivo El tarot funciona como una guía para tomar decisiones. Foto: Archivo MDZ El nuevo concepto de esoterismo Rodal prefiere hablar de terapias energéticas u holísticas antes que de esoterismo, término que considera anticuado para las necesidades actuales. Subraya que estas prácticas deben ser un complemento y nunca un sustituto de la medicina tradicional. "Todo esto debe ser acompañado por un médico o una ayuda psicológica; está apoyado en la ciencia", afirma con contundencia, marcando una diferencia ética fundamental en su campo de acción.

Celeste Rodal-Terapias alternativa Celeste Rodal detalla el uso de las cartas como apoyo asistencial y advierte sobre los riesgos de realizar limpiezas energéticas sin responsabilidad profesional. Foto: Julieta Caballero La intención detrás de la magia Sobre el mundo de la magia y las brujas, la especialista invita a despojar a estas palabras de su carga negativa histórica. "Bruja o brujo no es una mala palabra, es la intención lo que cuenta". Explica que la magia es simplemente la materialización de lo que necesitamos y que para vivir en equilibrio se debe integrar la propia oscuridad. "La luz siempre se integra con la oscuridad para vivir en un camino armonioso".