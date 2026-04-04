Tarot, brujería, esoterismo y limpiezas: qué conviene y qué es cada cosa
Una mirada profunda al uso del tarot como guía de decisiones y la importancia de realizar limpiezas y rituales responsables que ayudan a quienes creen en estas prácticas.
El uso del tarot ha evolucionado hacia una mirada mucho más alejada de la simple predicción del futuro, tal como lo plantea Celeste Rodal en su práctica diaria. La especialista en terapias holísticas sostiene que las cartas son, ante todo, un soporte para la toma de decisiones conscientes. En un contexto donde lo espiritual gana terreno en el estilo de vida contemporáneo, Rodal se posiciona como una guía que busca integrar la luz y la sombra para alcanzar la armonía personal.
Una herramienta para la toma de decisiones
Lejos de la futurología tradicional, el enfoque de la experta es netamente asistencial. "El tarot es una ayuda terapéutica, no es una videncia al futuro". A través de las cartas, las personas pueden observar sus opciones con mayor claridad ante conflictos de pareja o laborales. "Es darte herramientas para que vos con más claridad elijas tus opciones", explica sobre la dinámica de sus consultas en una reciente entrevista con MDZ.
El nuevo concepto de esoterismo
Rodal prefiere hablar de terapias energéticas u holísticas antes que de esoterismo, término que considera anticuado para las necesidades actuales. Subraya que estas prácticas deben ser un complemento y nunca un sustituto de la medicina tradicional. "Todo esto debe ser acompañado por un médico o una ayuda psicológica; está apoyado en la ciencia", afirma con contundencia, marcando una diferencia ética fundamental en su campo de acción.
La intención detrás de la magia
Sobre el mundo de la magia y las brujas, la especialista invita a despojar a estas palabras de su carga negativa histórica. "Bruja o brujo no es una mala palabra, es la intención lo que cuenta". Explica que la magia es simplemente la materialización de lo que necesitamos y que para vivir en equilibrio se debe integrar la propia oscuridad. "La luz siempre se integra con la oscuridad para vivir en un camino armonioso".
En cuanto a la brujería y las limpiezas, Celeste Rodal aclara que los rituales, muy populares en estos días, son procesos compartidos que dependen del compromiso del consultante. "Yo puedo prender veinte velas para que te vaya bien, pero si vos seguís haciendo las cosas mal, no te va a ir bien". Advierte sobre la peligrosidad de los consejos rápidos en plataformas como TikTok, señalando que "podemos hacer un daño queriendo hacer un bien". Por ello, recomienda realizar limpiezas energéticas de personas y lugares con profesionales de confianza y de forma responsable.