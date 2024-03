Cinco prendas infaltables para el otoño que se viene

Todavía falta para que termine el verano pero nosotros estamos muy ansiosos porque esta temporada viene con todo. Vos no te preocupes, nosotros te vamos adelantando todo lo nuevo así al momento de que empiece el otoño no te tome desprevenida y tengas tus prendas favoritas a mano.

Por eso, te presentamos cinco prendas que si o si tienen que formar parte de tus looks:

Trench

Se trata de un abrigo largo, confeccionado con una fina tela ideal para estas medias estaciones donde las temperaturas no son extremas. Se caracterizan por su elegancia y versatilidad a la hora de vestir, puede ser usado tanto para el día como para la noche. Si bien en un principio eran únicamente resistentes al agua, hoy se encuentran miles de opciones con distintas telas. Los colores que mas predominan son negro, gris y tonos marrones.

El trench queda bien te levanta outfit .Foto: @haileybieber

Abrigos de pelo sintético

Esta prenda va ser un must have en tu armario. Es el abrigo más nombrado y visto en redes gracias a la tendencia “Mob Wife”. Según la tendencia debe ser usada con mucho poder, con colores apagados que lo resalte y mientras más elegante sea el outfit mejor. Pero nosotros también te damos la opción de combinarla con jeans y con zapatillas para elevar tu look casual. El color predominante para este abrigo va a ser el leopardo, un estampado que será el protagonista de esta temporada y no solo en los abrigos.

Toda una esposa de la mafia empoderada. Foto: @kendalljenner

Cardigans/off shoulder

La diseñadora Coco Chanel fue la que impulsó el uso del cárdigan en 1920, desde entonces nunca dejó de usarse. Puede ser abierto, con botones, o similar a un sweater. Su cuello puede ser en forma redonda o con escote en V. Usualmente son de lana. Te recomendamos que sea dentro de las tonalidades del rojo ya que este color va a ser super trendy esta temporada, lo vas a ver tanto en prendas como accesorios asique no te quedes afuera.

Si bien con el cardigan clásico vas a estar a la moda, con un off shoulder te vas a llevar todas las miradas. Este corte lo vamos a ver más seguido durante esta estación ya sea descubierto uno o ambos hombros.

También esta en su versión top. Foto: @haileybieber

Bella Hadid se suma a la tendencia off shoulder. Foto: @Cordon

Blazer

Los blazer fueron la tendencia del año pasado, está lo seguirá siendo pero con un detalle, vuelven los ceñidos a la cintura. Lo bueno es que no hace falta que te deshagas de los oversize ya que te traemos una solución: cortalos con un cinturón o una faja corset y eleva tu look. Le dan un toque de seriedad y elegancia, aunque también son parte del street style.

Le da un estilo único. Foto: @veravanerp

Slim jeans

Los slim jeans son la combinación entre el corte recto y el skinny. Son sueltos en sus piernas y ajustados en su parte superior. Tienen la característica de definir tu la silueta. Al ser jeans permiten que lo uses con lo que más cómodo te parezca, incluso lo podés combinar con las prendas que te nombramos más arriba. Son un clásico que nunca falla. Behati Prinsloo con un look increíble. Foto: @veronicatasmania

Estas son las 5 prendas infaltables para este otoño 2024. Usalas como más cómoda te sientas, divertite y jugatela para llevar tus looks a otro nivel. De todas formas, no te preocupes porque vamos a seguir aconsejándote que prendas podes usar para ser parte de la tendencia de la temporada.