Desde Wanda Nara a Kim Kardashian: el abrigo que es tendencia

Esta semana termina la Fashion Week y los looks de las estrellas están bajo la mira. Es el momento de sacar las prendas que serán tendencia y que más se verán por las calles en esta temporada. Las famosas lo saben y por eso nos dejaron pistas de cuál va a ser el abrigo trendy del otoño-invierno 2024.

Wanda Nara volvió a Turquía, luego de finalizar las grabaciones para el nuevo reality de Netflix en Argentina. Para celebrar el reencuentro con su familia salió a cenar con Mauro Icardi y subió a las redes el increíble look que eligió para disfrutar de la noche turca.

Publicó en su cuenta de Instagram una historia donde lucía un gran abrigo animal print aleopardado, la prenda que más se verá en esta nueva temporada. Para acompañar al abrigo protagonista, optó un top negro, un jean wide leg y unos zapatos con el mismo estampado. Además, sumó un accesorio de lujo: un bolso Hèrmes Birkin de cuero negro, este es uno de los más buscados entre los amantes de la moda y de los más difíciles de conseguir por sus altos valores de reventa.

El abrigo tendencia del otoño-invierno 2024. Foto: @wanda_nara

Su look muy imponente. Foto: @wanda_nara

Por su parte, Kim Kardashian esta misma semana se mostró con un look muy parecido. Al llegar a un almuerzo en Costes, el lujoso hotel francés, se la vio con un gran abrigo de piel hasta el piso, con el mismo animal print de leopardo.

El mob wife es tendencia. Foto: Splash News

A diferencia del de Wanda es mucho más amplio, pero la esencia es la misma. Con un look muy mob wife, Kim decidió combinarlo con un largo cinturón negro de cuero para acortar la cintura y moldear su impactante figura, unos lentes de sol atípicos y unos zapatos stiletto negros. Del mismo modo que la empresaria argentina, complementó el outfit con una amplia cartera de cuero negra.

Las grandes carteras negras no pueden faltar en estos outfits. Foto: @kimkardashian

Súper similares nos dan el indicio que esta será la prenda estrella de esta temporada. Además, podés utilizar estos looks para inspirarte y adaptar tu abrigo animal print a un look súper canchero pero más casual como el de Wanda Nara, o uno formal como el de Kim Kardashian. Elegí tu manera preferida de usar esta impresionante prenda y ya sabés, siempre combinada con una gran cartera negra que es lo que no falla para ser parte de la tendencia.