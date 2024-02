Se va el “Clean Look” y vuelve una tendencia viral en TikTok

El clean look se trata, como su nombre lo indica, de lograr una piel limpia y radiante. Esto se logra con una rutina de skincare que haga ver la piel super hidratada y con muy poco maquillaje, tanto que parezca que no llevas. Acá menos es más. Una base glowy, corrector de ojeras, mucho rubor y una máscara de pestañas es suficiente para ser parte de esta tendencia. No nos olvidemos que iba acompañada de cejas bien peinadas, la cual ella sí parece quedarse.

Miles de usuarios en TikTok, la plataforma pionera en descubrir modas, han reconocido una nueva tendencia en puerta. No podes scrollear sin que te aparezca un video probando este nuevo estilo de maquillaje. Es la nueva moda y vos tenes que animarte a probarla.

Se trata del maquillaje “Mob Wife”, es decir “esposa de la mafia”. Un estilo súper cargado y nada sútil que planea ser todo lo contrario al clean look. Se inspira en la estética de las esposas de los poderosos criminales que se ven en las películas de los años 70 y 80.

De hecho esta moda viene acompañada del estreno de la serie de Griselda Blanco, protagonizada por Sofia Vergara, donde se la puede ver con este típico maquillaje. Si bien Griselda no era “esposa de”, más bien ella era parte de la mafia colombiana, se la ve representada con este estilo.

Sofia Vergara en la serie "Griselda". Foto: Netflix

Se trata de una piel bronceada, base matte con alta cobertura, smokey eyes en tonalidades marrones, mucha máscara de pestaña, facciones bien marcadas con contouring, pómulos con mucho blush y labios a juego con los ojos. El objetivo es lograr una sensación de elegancia, poder y glamour. Es la representación de una mujer que todo lo puede y se lleva el mundo por delante, tan solo por llevar ese maquillaje.

El makeup que impone poder. Foto: @makeupbyalinna

Nos encanta jugar con el maquillaje y probar nuevas técnicas. Esta es tu oportunidad para lucirte. Es una tendencia que permite probar colores oscuros sin el riesgo de que quede mal, esto se debe a que la clave es un buen difuminado. No tengas miedo de probar, agarra las brochas y usa esta tendencia que va a ser la protagonista de este año.