El after office se muda al mediodía: el auge de los almuerzos ejecutivos extendidos

El paisaje de las zonas corporativas y los polos gastronómicos de Argentina está experimentando una transformación silenciosa pero contundente. Aquella imagen de las barras repletas de oficinistas a las 19 ha comenzado a palidecer frente a una nueva costumbre: el almuerzo que se extiende . Hoy, el verdadero pulso de los negocios y la vida social se siente bajo el sol de las 13.

Esta tendencia, bautizada en las capitales del mundo como Daytime Socializing, ha echado raíces profundas en las principales ciudades del país, desde Buenos Aires y Córdoba hasta Rosario y Mendoza. La flexibilidad del trabajo híbrido y la búsqueda de un mayor bienestar personal han sido los catalizadores de este cambio en el consumo.

Lo que antes era una pausa rápida de 45 minutos para alimentarse, se ha transformado en un evento con peso propio. Los almuerzos ejecutivos ya no se limitan a un menú del día; ahora incluyen propuestas de pasos, maridajes sugeridos y, fundamentalmente, la elección de entornos que inviten a la permanencia.

Las terrazas y los espacios outdoor son los grandes ganadores de este fenómeno. La búsqueda de luz natural no es solo una preferencia estética, sino una respuesta al agotamiento que generan las jornadas de pantallas y oficinas cerradas. En este nuevo esquema, el mediodía ofrece una "ventana de socialización" que no interfiere con el descanso nocturno ni con las responsabilidades familiares, un valor que el after office tradicional solía comprometer.

Negocios, sol y visibilidad

Para el sector corporativo, el almuerzo extendido se ha vuelto la herramienta de networking por excelencia. En un ambiente menos ruidoso que el de un bar nocturno, las conversaciones fluyen con otra claridad. Es el escenario ideal para el "ver y ser visto": los mejores spots de las ciudades se llenan de mesas donde se cierran contratos entre platos de autor y copas de vino seleccionadas.

Los polos gastronómicos han sabido leer esta mutación. Restaurantes que antes enfocaban toda su artillería en la cena, ahora refuerzan sus propuestas de mediodía con cartas ágiles pero sofisticadas, diseñadas para un comensal que exige calidad, velocidad en el servicio y una estética impecable para sus redes sociales.

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Un cambio de hábito cultural

Este fenómeno también refleja una maduración en la cultura del consumo en Argentina. Se prioriza la calidad del encuentro por sobre la cantidad de tiempo. Aprovechar las horas de sol y los espacios abiertos se ha vuelto un símbolo de estatus y de gestión eficiente del tiempo personal.

El after office no ha muerto, pero se ha mudado. Ahora ocurre entre las 13 y las 16, tiene sabor a gastronomía de alto vuelo y se disfruta con la luz del día, confirmando que, para el nuevo ejecutivo argentino, el mediodía es el momento donde realmente sucede todo lo importante.