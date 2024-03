Así es el nuevo negocio de Kylie Jenner que la hizo crecer como empresaria

En los últimos tres años Kylie Jenner se ha convertido en una de las empresarias jóvenes más exitosas y también más ricas del mundo, gracias a sus productos de belleza. Pero las Kardashian-Jenner son muy ambiciosas y nunca paran de trabajar, por eso ahora la mamá de Stormi lanzará una nueva línea relacionada con los niños.

Kylie Jenner, la pequeña del clan Kardashian, siempre quiso ser madre joven y explotó de felicidad a los 21 años cuando se enteró que esperaba su primera hija junto a su pareja, el rapero Travis Scott. Hace pocas semanas confirmaron junto a un video en Instagram que serán padres por segunda vez pero aún no se sabe si será niño o niña.

Fuente: Instagram @kyliejenner

Su debilidad por los niños (sumado a que tiene 9 sobrinos de parte del clan Kardashian) la inspiró a lanzar su empresa "Kylie Baby", que contará con productos tales como champú, acondicionador, un jabón líquido que hace burbujas y una loción para el cuerpo. Todos son libres de crueldad, sulfatos y parabenos, no tienen fragancia, son hipoalergénicos, gluten free, y fueron avalados por un médico pediatra.

"Desde que me convertí en mamá, era un sueño para mi crear una línea para bebés clean, segura y consciente. Yo se que todos queremos lo mejor para nuestros hijos, así que, crear está línea completamente vegana e hipoalergénica, era algo muy personal para mi. Estoy muy orgullosa de estos productos y estaba ansiosa por compartirlo con ustedes", escribió en Instagram sobre esta línea que se lanzará el próximo 28 de septiembre.

Fuente: Instagram @kyliejenner.

¿Cómo llegó Kylie Jenner a ser una empresaria exitosa?

Kylie Jenner comenzó su carrera profesional a los 10 años cuando participó del reality "Keeping Up with the Kardashians", que llegó a su fin hace pocos meses e hizo despegar la carrera empresarial de toda la familia. Antes de ser millonaria por cuenta propia, colaboró ??con la marca de ropa PacSun y junto con su hermana Kendall Jenner creó una línea de ropa llamada Kendall & Kylie.

En 2015 lanzó su propia línea de cosméticos llamada Kylie Lip Kits, que estaba enfocada principalmente a lápiz de labios, pero luego pasó a llamarse Kylie Cosmetics y comenzó a comercializar todo tipo de maquillajes.? Luego de este éxito, la revista Time posicionó a Kendall y a Kylie Jenner entre las adolescentes más influyentes del mundo por su alcance en las redes sociales.

Su imperio empezó a crecer a pasos agigantados hasta que en 2019, con 21 años, su patrimonio neto pasó a ser de $1.000 millones de dólares. Hoy, con más de 270 millones de seguidores en Instagram, Kylie Jenner pasó a ser una de las personas más seguidas en las redes sociales y si sigue este camino podría en unos años al top 10 del ranking de Forbes.



¿Crees que Kylie Jenner seguirá ampliando sus negocios para aumentar la fortuna total de las Kardashian?