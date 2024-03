La vuelta del animal print

En la moda todo vuelve y el animal print no podía ser la excepción. El animal print es EL estampado por excelencia, se reinventa temporada tras temporada y está presente en las colecciones de las marcas de fast fashion hasta en marcas de diseño internacional.

Este año 2024 no es la excepción y podemos encontrar este estampado en gran variedad de prendas. Dependiendo del estilo de prenda que elijamos llevar con este estampado y cómo la combinemos con las demás piezas del look, podemos lograr estilos más sexies o más clásicos. Si querés incorporarlo a tus looks pero no sabes cómo hacerlo para crear un estilo en tendencia, no te pierdas los próximos tips!

Prendas que destacan:

El animal print es un estampado que ya se convirtió en un básico de guardarropa, siendo muchas veces considerado un “color neutro”, por esto es uno de los estampados más versátiles, que nos permite llevarlo en diferentes prendas y estilos. Para lograr un estilo tendencia del street style, elegí un pantalón animal print de corte recto o ligeramente suelto y combinado con una camisa blanca. Esta combinación de prendas logra un look elegido por las fashionistas para elevar sus outfits más formales.

Según las prendas con las que combines un pantalón de Animal Print podés lograr diferentes estilos.

El animal print es un estampado que ya se convirtió en un básico de guardarropa.

Un traje en estampado Animal Print logra la combinación perfecta entre formalidad y tendencia.

Si queres lograr un look más femenino y formal podés elegir un vestido o falda de animal print o, si no te animás a llevar tanto estampado, podes elegir un vestido de un solo color y elevarlo con un blazer animal print.

El Animal Print también es elegido por miembros de la realeza. Imagen: Máxima de Holanda.

El Animal Print también es elegido por miembros de la realeza. Imagen: Reina Letizia.

Al combinar animal print con prendas básicas del guardarropa destacamos el estampado y logramos un look versátil. Una opción ideal para la temporada de transición es elegir una blusa estampada combinada con un jean que nos calce perfecto.

Sumá color

Dentro del animal print podemos encontrar diferentes diseños como el de cebra, tigre, serpiente y leopardo, este último es el diseño más visto, usado y versátil. Esta estampa que remite a lo salvaje destaca cuando es combinada con colores plenos y sólidos.

Los colores neutros como el negro y el blanco convierten al animal print en protagonista del look. Si buscas un look en tendencia pero más sobrio, la estampa de leopardo combinada con prendas en tonos marrones como el beige y el camel resulta muy favorecedora.

Incorporá esta tendencia combinada con tonos marrones para un look sobrio y elegante.

Si preferís looks coloridos, esta temporada el animal print se lleva combinado con colores fuertes y llamativos. Es tendencia entre las principales fashionistas e influencers la combinación de rojo con leopardo, así como con azul klein. Esta combinación de colores crea un look atrevido, que sin duda atrae la atención hacia quién lo luce. La combinación del color rojo y Animal Print crea looks de impacto. Imágen: In Style Elegí pequeños detalles o incorporar en prendas con mayor presencia según tu estilo. Imagen: In Style Elegí el tono de azul que más te favorezca. Imagen: Cut y Paste. Elegí el tono de azul que más te favorezca. Imagen: Cut y Paste. Imagen: Victoria Beckham

Al ser el leopardo una estampa predominantemente cálida combina armonicamnete con colores de esta temperatura como los naranjas y amarillos.

Pequeños detalles:

Si las grandes piezas estampadas en animal print te resultan demasiado llamativas pero querés incorporar esta tendencias a tu look lo ideal es que lo lleves en accesorios.

Podés usar el animal print como una tercera pieza que destaque en un look monocromático y neutro. Con la cercanía de los días más fríos podés llevar una bufanda de leopardo para elevar tu look. Elegí el tono de estampado que destaque tus colores naturales. Elegí el tono de estampado que destaque tus colores naturales.

Otra forma de incorporar esta tendencia es en el calzado, elegí una ballerinas (también en tendencia para esta temporada) de animal print y combínalas con un look clásico de jean y remera para lograr un estilo muy canchero. Anímate a incorporar el Animal Print a tus looks. Imagen: Cut y Paste. Anímate a incorporar el Animal Print a tus looks. Imagen: Michelle Berdan. Los pequeños detalles elevan un look más sobrio. Los pequeños detalles elevan un look más sobrio.

Recordá siempre que nuestra imagen es una forma de expresar quien somos, usa la moda a tu favor e incorpora aquellas tendencias que acompañan tu estilo y te ayudan a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper

Instagram: @mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com