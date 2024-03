Nuevos testimonios que generan preocupación sobre Kate Middleton

A pesar de que en los últimos días se viralizó un video donde se ve a una mujer muy parecida a Kate Middleton desde muy lejos, muchos no creen en que se trate de la princesa. Si bien hubo un comunicado oficial que aseguró que se trataba de Middleton, según ABC, muchos aún creen que la mujer del video publicado por el diario The Sun no es ella.

"Algunos miembros del personal de Middleton no han podido verla ni hablar con ella, y ni siquiera sabían de la cirugía hasta que se anunció, por lo que los agarró por sorpresa", soltó una fuente cercana a la realeza contactada por US Magazine.

Kate y William se casaron en el año 2011.

La fuente aseguró que Middleton habría recibido visitas por parte de su los reyes Carlos y Camilla. "Sólo unas pocas personas saben lo que realmente está pasando y guardan silencio", cerró.

Kate y William con sus hijos George y Charlotte.

Qué se sabe de la operación de Kate Middleton

La princesa tuvo una intervención quirúrgica en enero de este año en su zona abdominal. Si bien desde la realeza informaron que se trató de una cirugía de rutina, Kate debió cancelas eventos y eso alarmó a los fanáticos.

Al mismo tiempo, desde el palacio no dieron más información que esa y muchas especulaciones se relacionan con un grave problema de salud de la princesa. Cabe destacar que solo se trata de rumores de redes sociales.