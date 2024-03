Liquidación de verano: ¿qué conviene comprar?

Cuando se acerca el fin de la temporada las marcas y tiendas de ropa realizan campañas de descuentos y es ahí que debemos aprovechar para realizar compras inteligentes que acompañen nuestro estilo y sean funcionales a nuestro guardarropa.

Los precios con descuento pueden resultar tentadores y muchas veces compramos prendas solo por el hecho de que estén en rebaja y luego no las usamos, ya sea porque no nos animamos, no encontramos la ocasión, no sabemos como combinarlas o simplemente no acompañan nuestro estilo personal. Por eso es importante que compremos teniendo en cuenta las realidades necesidades de nuestro guardarropa y nuestro estilo a la hora de vestir.

Comprá con estrategia

Un primer tip a la hora de ir de compras en época de SALE es repasar nuestro guardarropa y ver cuáles son las prendas que realmente nos están faltando y cuáles necesitamos reponer, para evitar así adquirir piezas similares a las que ya tenemos o caer en la influencia de modas que no acompañen nuestro estilo.

Para realizar una compra inteligente, te recomiendo inclinarte por cortes clásicos, colores neutros y telas de la mejor calidad posible, para asegurar varias temporadas de uso. Lo ideal es buscar prendas atemporales y versátiles para lograr un sinfín de combinaciones.

Una buena estrategia a la hora de comprar es pensar cómo la prenda que estamos por adquirir complementa nuestro guardarropa actual y cuantos conjuntos podemos armar con ella (lo ideal es que sean por lo menos tres). El objetivo es que las prendas nuevas sirvan para actualizar y optimizar lo que ya tenemos actualizando nuestros looks.

Básicos atemporales

Durante la época de liquidación, comprar los básicos de guardarropa es una gran opción. Las prendas que habitualmente clasificamos como básicos son aquellas que sirven de base para combinar con otras prendas diferentes cada vez que armamos un look. Son prendas atemporales, que acompañan nuestro estilo y que nos permiten combinarlas de distintas maneras para lograr diferentes outfits. Por esto es que resulta importante contar con un buen fondo de armario y un excelente momento para empezar a armarlo, si no lo tenemos o completarlo, es en tiempo de liquidación.

Entre los básicos que no pueden faltar están la remera y la camisa blanca básica y el jean. Idealmente, la remera tiene que ser lisa, de buen algodón, de corte y mangas clásicas - no olvides elegir el escote que más te favorece.

Elegí la remera blanca que más acompañe tu estilo. Imágen: @fashionjackson.

Elegí la camisa blanca que más acompañe tu estilo. Imágen: Gabrielle Caunesil.

En el caso del pantalón de jean, buscá que no tengan estampas, apliques ni roturas, para maximizar la cantidad de conjuntos que podés armar con ellos a lo largo del tiempo. Buscá también que sea de corte recto, para que trascienda las distintas molderías en tendencia. Elegí un jean clásico que puedas usar varias temporadas. Imágen: Leia Sfez, En el caso del pantalón de jean, buscá que no tengan estampas, apliques ni roturas. Imágen: @cocobeautea.

Otra prenda que es un básico del guardarropa funcional de verano son los vestidos estilo solero. Los hay de diferentes largos y amplitud de falda, como en las demás prendas, elegí el modelo que más se adapte a tu estilo personal y en un tono que complemente tu colorimetría natural y las prendas que ya tenés en tu guardarropa (pensá que colores de chaquetas ya tenés para poder seguir usando el vestido en los días templados de la transición al otoño). Los vestidos son una prenda ideal para usar no solo en el verano sino también a principio del otoño con una chaqueta liviana. Imágen: María Paez. Otra prenda que es un básico del guardarropa funcional de verano son los vestidos estilo solero. Imágenes Akiabara.

Tendencias en SALE

Muchas veces compramos tendencias en época de SALE por su precio, sin pensar realmente si las vamos a usar. Un tip para elegir tendencias en esta época es elegir aquellas que mejor acompañen tu estilo y que vayan a estar vigentes por más temporadas.

Para esto buscá prendas en colores que, más allá de estar de moda actualmente, acompañen tus colores naturales. Lo mismo sucede con el estilo de las prendas, buscas formas que destaquen tu silueta natural. Lo más importante es que elijas prendas que además de estar en tendencia te hagan sentir increíble y segura de vos misma.

Una excelente manera de incorporar las tendencias a nuestro look es hacerlo a través de accesorios y pequeños detalles. Si te gusta el estilo Coquette sumá moños y perlas a tus looks mientras que si preferís el estilo Mob Wife podés inclinarte por accesorios chunky en tonos dorados.

Recordá siempre que tu imagen personal habla de vos, animate a jugar con la moda y elegir prendas que te representen, te hagan sentir cómoda y te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com