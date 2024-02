Que es el Estilo Coquette, y por qué es el que está de moda

Las tendencias en el mundo de la moda se han vuelto cada vez más vertiginosas, por eso en poco tiempo pasamos del estilo Old Money que inspiró los outfits de las fashionistas durante el 2023, a un estilo diferente, femenino y casi infantil a principios de este 2024. La nueva tendencia que se impone no solo en las redes sociales sino también en el street style es el llamado estilo coquette.

Este estilo lleva ya algunas temporadas incorporándose de manera sutil como micro tendencia y cobró impulso luego de la película Barbie, para convertirse en la tendencia del momento a principios de este año. Buscando romantizar la acelerada vida de muchas de nosotras, este estilo ganó adeptas no solo entre las fashionistas sino que también podemos verlo en tendencias de deco y life style.

Cómo reconocer el Estilo Coquette

Este estilo se caracteriza por ser hiperfemenino e inocente, buscando romantizar la vida cotidiana a través de una perspectiva nostálgica y casi infantil. Por eso una de sus principales características es el uso de los tonos pasteles, especialmente el rosa, y de los moños.

El Estilo Coquette se caracteriza por ser hiperfemenino.

Las tendencias en el mundo de la moda se han vuelto cada vez más vertiginosas.

Busca una estética coqueta y delicada, tomando de la tendencia Balletcore el tono rosa pastel y los lazos, así como incorpora los acentos femeninos del Cottagecore. A su vez busca mantener ese aspecto delicado y fememnino también en el make up, usando tonos pasteles y empolvados.

Los vestidos, las faldas con volados y los corsets son adornados por moños, perlas y encajes que remiten al estilo de María Antonieta, quién incorporó a la moda nuevas telas y adornos.

Los tonos de los estampados se mantienen dentro de los pasteles y suman el color rojo para acentuar el romanticismo.

La suavidad también está presente en los accesorios delicados, generalmente en tonos dorados, y en las estampas de flores, cerezas y frutillas.

Animate a llevar la tendencia del momento

Para incorporar la tendencia elegida por las fashionistas durante este inicio de año podemos no solo llevar vestidos con delicadas estampas en tonos pastel, sino que lo más importante es que la adaptemos a nuestro estilo personal. Este estilo es ideal para quienes siempre tuvieron looks más románticos, pero si no es tu caso podés incorporarla en pequeñas dosis que te hagan sentir a la moda sin perder tu esencia.

Sumá a tus looks prendas en tonos pastel, no solo rosa, sino también celeste, lavanda y diferentes tonos d blanco, como el hueso, blanco roto y marfil, para dar a tus outfits una apariencia más delicada. Elegí llevar un peinado semi recogido, como una media cola de caballo, y adornarlo con un moño que puede ser pequeño para lograr un efecto más sutil. Animate a incorporar la tendencia Coquette siguiendo tu estilo.

Si preferís mantener tus looks en tonos más oscuros y que sean de tu paleta personal, podés elegir llevar pequeños accesorios dorados o de perlas que van a lograr un mix perfecto entre el estilo clásico y esta nueva tendencia romántica. Los accesorios delicados pueden acompañar diferentes outfits Podes combinar los accesorios con tus looks actuales para actualizarlos. La moda es una forma de expresión.

Recordá siempre que la moda es una forma de expresión y que tu imagen comunica, animáte a jugar con las tendencias y descubrir qué aspectos de ellas se adaptan a tu estilo. Buscá siempre llevar prendas que te hagan sentir segura de vos misma y cómoda, que te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com