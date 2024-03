El tip de Ángel de Brito para tener la casa siempre hermosa: mirá lo que hace

Ángel de Brito comparte cada detalle de su vida en sus redes sociales y recientemente decidió mostrarles a sus fans lo que hace cuando tiene que arreglar algo en su casa. El conductor de LAM en América TV demostró una vez más cuán importante es la estética para él.

El periodista de espectáculos recomendó a sus millones de seguidores la empresa de refacciones que deben contratar cuando necesiten un trabajo de ese estilo. De Brito no dejó dudas de que su experiencia con ellos fue la mejor.

Ángel de Brito tiene 47 años de edad.

"Si tenés que hacer arreglos pequeños o grandes, lo que necesites en tu casa o departamento, te presento a Felers. Es una empresa de confianza que hacen refacción, pintura, todo lo que vos necesites", comentó en su posteo el presentador de TV.

De Brito y Yanina Latorre son muy cercanos como amigos, además de compañeros.

Yanina Latorre habló de su posible salida de LAM

"Coqueteo. Pero te digo la verdad, soy tan feliz con Ángel que me va a costar mucho separarme de él. Lo tengo muy hablado con él. Si yo alguna vez me voy de LAM, él sería mi productor, porque yo creo que él es la persona que más me conoce", comentó la panelista en una charla con La Nación.

Y sumó: "Yo creo que de la única manera que me iría es que él sea mi productor, que sería una muy buena forma también para crecer él y crecer yo. El tema es que todo el tiempo me vienen las propuestas. Yo para hacer, haría algo muy bueno, un poco distinto y no es fácil. Hoy la televisión está medio berretizada, hay bajo presupuesto, siempre la misma gente".