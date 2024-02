Crema inglesa: esta es la receta verdadera

Hoy te daremos todos los secretos para que prepares una crema inglesa super deliciosa, cremosa y suave. Es uno de los postres más exquisitos, dueño de un sabor al que no podrás resistirte. Verás que en pocos pasos lograrás el aplauso espontáneo de todos tus comensales ¡Manos a la obra! A la receta.

Crema inglesa. Fuente: Youtube

Ingredientes

500 ml de leche

110 gr de azúcar blanco

4 yemas de huevo

1 vaina de vainilla

Rinde 4 porciones

Crema inglesa. Fuente: Yourmiam

Preparación

El primer paso para preparar una crema inglesa totalmente deliciosa es comenzar por llevar la leche a un cazo a fuego medio, junto con la vaina de vainilla. Cuando hierva, retira el cazo del fuego y reserva. Una vez lista la leche, en un bol agrega el azúcar junto con las yemas de huevo y bate con varillas hasta que la mezcla esté espumosa y de color amarillo. Solo tardarás 3 o 4 minutos en este paso.

Lo que harás luego es retirar la vaina de vainilla y verter un poco de la leche recién hervida en el bol con el azúcar y las yemas de huevo. Mezcla con las varillas durante unos segundos, para que todo se vaya integrando. Después, añade todo el resto de leche, y mezcla unos segundos más hasta lograr una crema homogénea.

Toda esta crema, viértela en el cazo que has utilizado anteriormente y llévala al fuego. Que este sea a una intensidad media a baja. Es importante que remuevas la cocción todo el tiempo, hasta que se vaya espesando cada vez más. Lo ideal es que los huevos no lleguen a cuajar, por eso es importante que el fuego no esté tan fuerte. Si tienes un termómetro de cocina, a los 85°C ya estará en el punto justo. Y si no lo posees, la cocción puede durar unos 15 minutos, dependiendo de la intensidad del fuego.

Una delicia total. Fuente: Azafranes y Canelas

Tip MDZ: Para saber que tu crema inglesa está lista, introdúcele una cuchara. Cuando la sacas, pasa un dedo por el medio de esta. Si el surco que le has hecho queda limpio y la crema no intenta taparlo, es que has logrado la consistencia ideal.

Pasa la crema inglesa a otro recipiente para que se enfríe rápidamente, es una buena opción disponer ese nuevo recipiente encima de otro con agua fría y unos hielos, para que corte la cocción y, por las dudas, no se cuajen los restos de huevo que pudieron haber quedado. Una vez listo este paso, tapa la crema inglesa con film para que no se forme costra. Consérvala en el refri 2 días antes de consumirla y, si eres un goloso empedernido, cómela apenas se enfría. ¡A disfrutar!