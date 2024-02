La China Suárez y Benjamín Vicuña juntos, de cumpleaños, y con increíble decoración

La China Suárez sorprendió a sus seguidores con una serie de imágenes que mostraron la decoración que eligió para el cumpleaños de su hija Magnolia. La actriz de películas como Abzurdah y Los Padecientes armó en su casa una fiesta llena de colores para su pequeña hija.

Magnolia es la segunda hija de la China Suárez y la primera con el actor Benjamín Vicuña, ya que su primogénita es Rufina, a quien tuvo a sus 20 años de edad cuando estaba en pareja con Nicolás Cabré. La celebridad de cine y televisión compartió fotos que dejaron ver cuán dedicada es como madre y mostró la desopilante decoración de cumpleaños que le hizo a su hija.

El festejo de La China Suárez. Instagram: sangrejaponesa

En las imágenes compartidas se pudo ver una estupenda torta compuesta por dos bloques unidos por un arcoíris, hecha con colores pastel. En el momento en que Magnolia apagó sus velitas La China acompañó a su hija junto con Rufina y su otro hijo Amancio, y por supuesto Benjamín Vicuña no faltó en esa situación.

Además de la torta en sí, todo el cumpleaños estuvo decorado con globos, mesas, sillas y vajillas descartables en tonos pastel, donde preponderaron el rosa y verde. "Welcome to my party. Magnolia", reza un cartel ubicado en la entrada a la fiesta de la pequeña.

El tierno mensaje de Nicolás Cabré a La China Suárez

El actor de Botineras y Son Amores compartió en uno de los posteos de Instagram un comentario cargado de amor hacia su expareja por el cumpleaños de Magnolia y celebró la unión familiar que tienen todos, dada la presencia de su hija Rufina en el festejo de su hermana.