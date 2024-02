El destino super top de Cinthia Fernández y sus hijas para vacacionar

Cinthia Fernández compartió en sus redes sociales fotos del viaje que hizo con sus tres hijas a un destino turístico argentino. Se trata de Cariló, una de las localidades más exclusivas de la Costa del país, adonde la bailarina acudió con Charo, Bella y Francesca para disfrutar del verano 2024.

En las imágenes que compartió en sus redes sociales se puede ver que la exparticipante de Bailando por un sueño disfrutó de un fin de semana a pura diversión junto a sus pequeñas, en un parque de diversiones acuáticos repleto de juegos para niños y adultos. Al mismo tiempo, la celebridad de televisión disfrutó de las playas de Cariló junto a sus hijas y se tomaron varias fotos con el mar de fondo.

Posteo de Cinthia Fernández. Créditos: Instagram cinthia_fernandez

La bailarina recibió un sinfín de comentarios en su posteo, donde sus seguidores le expresaron su amor y admiración. "La pueden criticar x lo que quieran, menos como madre, se nota a leguas que vive por sus hijas...genia Cinthia", "La mamá más activa del año. Alegre, deportista y ocurrente, un premio" y "Yo quiero y somos cuatro todavía no pudimos ir x lo q sale" fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la celebridad en su posteo.

Posteo de Cinthia Fernández. Créditos: Instagram cinthia_fernandez

Cinthia Fernández reveló de qué trabaja

La celebridad está alejada de la televisión desde hace un tiempo y por eso muchos se preguntaron de qué vivía cuando no estaba en pantalla. Fiel a su estilo, la celebridad respondió esas dudas y lanzó un dardo hacia Luciana Salazar en su descargo.

Posteo de Cinthia Fernández. Créditos: Instagram cinthia_fernandez

"Tengo 2 empresas de make up y de ropa deportiva y bikinis. Más un local por inaugurar y todas las empresas que laburo en Instagram ¿Posta no ven que no paro de laburar? Ni que fuera LS", soltó Fernández.