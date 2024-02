El sorprendente plato que eligió Julieta Poggio en medio del finde XL

Julieta Poggio es una de las celebridades de televisión que más comparte su vida en las redes sociales. La participante que resultó tercera en el reality show Gran Hermano compartió con sus seguidores la comida que degustó en la noche del lunes 12 de febrero.

La artista ya ha protagonizado una obra de José María Muscari apenas meses después de salir de la casa del show conducido por Santiago del Moro y su valor como influencer y figura de los medios también se ha potenciado en el último tiempo. De ese modo, cada aspecto que Poggio muestra en sus redes es relevante para sus fans.

La comida de Julieta Poggio. Instagram: poggiojulieta

Lo que causó sorpresa fue que la artista ingirió una comida no muy dietética, como suele tener acostumbrados a sus fans. A diferencia de varios de los platos que come habitualmente, Julieta se mostró relajada en medio del finde largo y decidió comer algo que siempre es rico, a pesar de no ser tan nutritivo: una milanesa de paquete con fideos blancos y ketchup.

Julieta Poggio cumplió 21 años en la casa de GH.

A pesar de ese permitido, Poggio deja en claro día a día que cuida de su salud y de su cuerpo, con los hábitos de alimentación y ejercicios que muestra en sus redes sociales. Dado el agitado nivel de vida que lleva Poggio, por la gran cantidad de trabajo que tiene desde que salió de Gran Hermano, necesita que su alimentación sea la adecuada.

Hubo rumores de amorío entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, ganador de GH.

Julieta Poggio y una noche top

La artista compartió hace pocos días en su Instagram que degustó una variada cantidad de piezas de sushi junto a unas amigas en una cena. Julieta y sus allegadas disfrutaron del caro banquete en la ciudad de San Isidro.