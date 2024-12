Los regalos ideales para Navidad según Thalía: qué compró la cantante

Thalía es una cantante súper activa en sus redes sociales y siempre comparte contenido para las millones de personas que la siguen. De ese modo, la artista esta vez compartió con sus fans tips para hacer regalos en Navidad.

La intérprete de canciones como No me Enseñaste y A Quién Le Importa mostró una gran cantidad de cajas con regalos que tenía en su casa para indicarles a sus seguidores cuáles eran las mejores opciones. Como no podía ser de otra manera, Thalía enseñó varios productos de la marca que lleva su nombre.

Si bien las recomendaciones de Thalía estuvieron destinada a todo público, lo que más mostró se basó en cosas para la mujer. Un set de muchas pestañas postizas diferentes, maquillaje, accesorios en diferentes tonos y modelos y perfumes fueron las vedettes del posteo de la cantante, muy contenta por poder aconsejar a sus fans.

Cómo elegir un regalo para Navidad