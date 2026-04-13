El optimismo protege: una actitud que podría reducir el riesgo de demencia

Durante décadas, la demencia fue entendida como un destino casi inevitable para algunas personas, determinado por la genética o por enfermedades que se desarrollan silenciosamente a lo largo de los años. Si bien la ciencia logró identificar factores de riesgo como la hipertensión, el sedentarismo o el aislamiento social, la mayoría de ellos resulta difícil de modificar cuando el deterioro cognitivo ya está en marcha. Por eso, la búsqueda de factores protectores tempranos y modificables se convirtió en una de las grandes prioridades de la investigación médica.

En ese camino, un nuevo estudio realizado en Estados Unidos aporta una mirada novedosa: la forma en que las personas perciben el futuro podría influir en la salud del cerebro a largo plazo.

La investigación analizó datos del Estudio de Salud y Jubilación, una de las bases más amplias y representativas sobre adultos mayores en Estados Unidos. El trabajo incluyó a 9.071 personas mayores cognitivamente sanas, a quienes se les evaluó el nivel de optimismo dentro de los dos años posteriores a su primera medición cognitiva.

Para medir esta variable, los investigadores utilizaron una herramienta psicológica validada que permite estimar la expectativa general de una persona respecto al futuro. Luego, los participantes fueron seguidos durante un período de hasta 14 años, en los que se monitoreó la aparición de demencia.

Los hallazgos fueron consistentes: quienes presentaban niveles más altos de optimismo mostraron un menor riesgo de desarrollar demencia a lo largo del tiempo, incluso al considerar otros factores de salud y demográficos.

Si bien el estudio no afirma que el optimismo sea una garantía absoluta ni una cura, sí sugiere que las actitudes psicológicas positivas podrían desempeñar un papel relevante en la protección cognitiva, sumándose a otros hábitos saludables ya conocidos.

Más allá del cerebro

Los investigadores señalan que el optimismo suele estar asociado a conductas que favorecen la salud en general, como mayor adherencia a tratamientos médicos, menor estrés crónico y una vida social más activa. Todos estos factores, a su vez, están vinculados con un mejor envejecimiento cerebral.

En ese sentido, la relación entre optimismo y demencia no se explicaría por un único mecanismo, sino por una combinación de procesos biológicos, emocionales y conductuales que se desarrollan a lo largo de la vida.

Optimismo en nuestros lectores. Foto: Flickr

Un cambio de mirada

En un escenario donde el envejecimiento poblacional avanza a nivel global, estos resultados refuerzan una idea clave: la prevención de la demencia no empieza en la vejez, sino mucho antes, y no se limita únicamente a lo físico.

Cultivar una mirada optimista del futuro, lejos de ser solo una cuestión de carácter, podría convertirse en una herramienta más dentro de las estrategias de cuidado de la salud mental y cognitiva. Una perspectiva que invita a pensar el bienestar emocional no como un complemento, sino como un factor central del envejecimiento saludable.