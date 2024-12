Paula González: "Hemos alejado a la gente del vino"

En el año 2023, Bodega Antigal se alzó con el premio Wine Star Awards 2023 como mejor bodega del nuevo mundo. Ya en ese época se avisoraban los espíritus de cambio que tenía la firma ubicada en Maipú, en Mendoza, para responder a las demandas de un consumidor con ciertas particularidades.

En ese camino, este año se anunció la incorporación de Paula González, proveniente de Pyros Wines, el proyecto que tiene Bodegas Salentein en el Valle de Perdernal, en la provincia de San Juan. Paula es una de las referencias actuales de la "nueva generación" técnicos que están marcando el camino actual que seguirá la bebida nacional.

Si bien es muy joven, ya cuenta con dos décadas de experiencia enológica, tanto en el país como en el extrajero y hoy se encuentra al frente de este proyecto de capitales chilenos que busca instalarse en los principales destinos del mundo, con vinos modernos e innovadores, sin romper con la tradición enológica del lugar.

En una charla en los estudios de MDZ, hablamos de los desafíos que hoy enfrenta la industria y el nuevo rol del enólogo en la bodegas modernas.

Acá podés ver la entrevista completa junto Paula González, enóloga principal de Bodega Antigal:

Y en las siguientes líneas algunos aspectos destacados de lo que se charló en la entrevista:

Una buena charla de vinos junto a Paula. Rodrigo D'Angelo / MDZ.

¿Qué significa poder conocer tantos lugares para hacer vinos? ¿Y más aún con tu juventud?

Las diferentes regiones te permiten estar en diferentes bodegas y con eso tener una mayor experiencia en conocer diferentes terruños, con sus alturas y sus climas, que luego dan como resultados diferentes estilos de vinos. Eso te va nutriendo para entender un poco la vitivinícultura.

Tu situación actual te encuentra en Bodega Antigal, concretamente en Maipú, que es una de las primeras zonas del vino del país...

Si. Hay una apuesta importante de los inversores armando un gran equipo y realmente muy ambiciosa en pos de lo que se viene, sobre todo en la cosecha 2025. Hay todo un equipo renovado desde la gerencia general para abajo y yo estoy por suerte también muy bien acompañada por Matías Casagrande (Ing. Agrónomo), con el que nos entendemos muy bien y ya estamos haciendo muchas cosas en conjunto.

Tu generación de enólogos ¿viene a romper el paradigma de los vinos que se hacían en la Argentina?

Es enfocar el estilo del vino hacia otro lugar. No sé si es el hecho es romper porque claramente que hay por suerte una gran cantidad de estilos de vino para la cantidad de paladares existentes, pero la realidad es que hoy en día el consumidor está súper ávido de cosas nuevas y con eso tenemos que estar atentos a esos detalles y escucharlos. Claramente no es romper, es acompañar las nuevas tendencias.

"Pupi" como la conocen en el ambiente disfruta de recorrer los viñedos. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Y en esa sintonía, ¿cuál es la clave hoy para enteder todo el proceso de hacer un buen vino?

Haciendo foco en el terruño. No concibo el hecho de estar como enóloga en una bodega y no recorrer las diferentes zonas y los diferentes perfiles de suelo. Estudiar sus características y variaciones porque necesito saber eso para después imaginarme al vino, cómo sería en un futuro y allí si pensar en las técnicas de elaboración. Es acompañar el vino sin tanto maquillaje y dejar que se exprese el lugar.

Y tu vínculo con el Malbec ¿cómo sigue? Algunos ya levantan las cejas como que los ha cansado...

Es nuestra variedad insignia, nos representa y nos abrió las puertas en todo el mundo. Además se ha sabido adaptar súper bien a lo largo y a lo ancho del país. Pero también considero que Argentina no es solo Malbec. El Cabernet Franc está muy en auge, y después variedades que de a poquito van ganando preponderancia. El Pinot Noir o la Garnacha que son más livianas y más frescas; y que pueden ser un intermedio entre aquel que quiere tomar un blanco y o el que quiere iniciarse en el mundo de los tintos. Son variedades ligeras, fáciles de tomar y súper frutadas.

¿Y dónde ves el mayor desafío?

Como productores de vinos tenemos que tratar de captar nuevamente a ese consumidor que lo hemos ido perdiendo, por diferentes motivos: técnicos, o la comunicación de muchos periodistas o algunos enólogos. Hemos hecho una sofisticación tan grande del producto que lo hemos alejado de la cotidianidad del día a día de la gente. Me pasa que muchas veces charlo con personas que me dicen salí a comer anoche, pero yo no sabía si el plato iba a maridar bien con el vino blanco y a mí me gusta el blanco, entonces ante la duda me pedí una cerveza. Entonces hay que hacerlo un poco más terrenal. El vino es un producto para disfrutarlo y para compartir momentos, entonces hay que buscarle la vuelta para atraer al consumidor y que se amigue nuevamente.