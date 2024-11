Juliana Awada y Mauricio Macri, en su mejor momento y con looks topísimos

Juliana Awada volvió a dejar su huella en el mundo de la moda con un look que combinó elegancia y sensualidad. Para una celebración nocturna, la empresaria y ex primera dama eligió un conjunto total black que sigue marcando tendencia: encaje y transparencias. La publicación, que rápidamente se hizo viral en redes, demostró una vez más por qué la empresaria es considerada una de las mujeres más estilosas de Argentina.

Con un vestido en transparencias y un blazer oversize, Juliana Awada se robó todas las miradas. (Foto: Instagram @juliana.awada)

En su cuenta de Instagram, Juliana Awada compartió historias mostrando el outfit que eligió para la ocasión, donde se la puede ver junto a su pareja, el ex presidente Mauricio Macri. El estilismo incluyó un vestido negro completamente de encaje, que combinó con transparencias que dejaban entrever su ropa interior en el mismo tono oscuro. El vestido, además, lucía una abertura lateral y un diseño asimétrico que le añadía un toque de vanguardia al conjunto.

Así es como la empresaria textil sigue demostrando por qué es una de las más fashionistas del país. (Foto: Instagram @juliana.awada)

Para cerrar su look, Juliana Awada optó por un blazer oversize en negro, una pieza que sumó sobriedad y equilibrio a su elección. En cuanto a su estilo beauty, decidió llevar el cabello suelto con ondas suaves en las puntas y un maquillaje en tonos tierra, manteniendo la elegancia y naturalidad que tanto la caracterizan. Como única joya, añadió un reloj y detalles mínimos, resaltando su estilo sofisticado y sin excesos.

Y aunque en los últimos días los rumores de una posible crisis en su relación con Mauricio Macri resonaron en los medios, estas fotos parecen disipar cualquier duda. Con este look, la diseñadora no solo impuso tendencia, sino que también parece haber sellado, al menos por el momento, su relación con el ex mandatario.