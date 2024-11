Aprendé a armar el carry on perfecto

Con la llegada de diciembre empezamos a pensar en escapadas con nuestros seres queridos para disfrutar de los días cálidos que anticipan el verano y aprovechar así el clima festivo y alegre que envuelve esta época del año.

Para este tipo de salidas es mejor evitar llevar grandes valijas llenas de ropa que después no usamos, por eso hoy te cuento mis mejores tips para armar el carry on perfecto con prendas que te van a permitir armar diferentes looks para disfrutar de cada uno de los momentos de tu viaje. Toma el armado de la valija como parte del viaje y empezá a disfrutar el viaje desde este momento!!!

No lo dejes para último momento

Con la vorágine de fin de año, muchas veces dejamos el armado del equipaje para la noche anterior al viaje (o incluso para las horas previas), lo ideal es empezar a pensar los looks con anticipación y tomarnos unos minutos para chequear como va a estar el clima en nuestro destino.

Otro ítem a tener en cuenta son las actividades que vamos a realizar a lo largo del día y si requieren diferentes outfits, así podemos pensar con más detalle qué prendas llevar y cómo combinarlas de la manera más eficiente para viajar ligeras. Podés ir tomando notas en las aplicaciones de tu celu de los outfits y las prendas que los componen, esto además te va a ayudar a no olvidarte de nada.

Las “packing list” son ideales para repasar que no nos olvidamos nada.

Cómo elegir qué prendas llevar

Una regla general para armar valijas es contar con por lo menos dos prendas superiores por cada prenda inferior, es decir que si llevás un pantalón, lo ideal es llevar dos remeras o camisas para combinar con él.

Para poder saber cuántas partes de abajo es recomendable llevar lo ideal es dividir en dos la cantidad de días de viaje (si el viaje es de cuatro días, dos partes inferiores deberían alcanzar)

Con estas dos recomendaciones entonces podés armar una lista de los items que tenés que llevar para una escapada de cuatro días:

2-3 partes de abajo (Sumale una prenda extra para armar entre 2 a 3 looks. Incluye shorts, pantalones y faldas)

extra para armar entre 2 a 3 looks. Incluye shorts, pantalones y faldas) 4-6 partes de arriba (Remeras, camisas y tops)

2 pares de zapatos (unas zapatillas y unas sandalias o botinetas)

2 carteras (una tipo tote bag y otra más pequeña)

3 mallas (aunque el destino no sea la playa siempre es recomendable llevar una)

Abrigo, un sweater o buzo y una campera liviana (también para la playa)

Lentes de sol

1 look más elegante para la noche

Si vas a la playa no olvides agregar:

calzado de playa

vestido de playa

Uno de los principales tips para armar una valija funcional es elegir prendas que puedas reutilizar, para esto es recomendable llevar más piezas en tonos neutros, ya que nos permiten hacer más cantidad de combinaciones. En este caso los accesorios son fundamentales para cambiar por completo un look.

A armar la valija

Una vez elegidas las prendas y pensados los looks llegó el momento de armar la valija!

Es importante hacerlo con cierto cuidado para evitar que las prendas lleguen arrugadas a destino. Una de las mejores técnicas para cuidar la ropa en las valijas es estirar todas las prendas sobre el fondo de la valija e ir doblándolas una encima de la otra de manera envolvente. Si bien esta forma evita las arrugas, no es muy eficiente en el uso del espacio.

Una de las mejores maneras de armar la valijas es empacar por cubos, podés ayudarte con bolsas de tela o con los cubos especialmente diseñados para armar equipaje. Lo ideal es que separes la ropa por tipo de prenda, otra forma muy eficiente es guardar todas las prendas del mismo outfit juntas, para llegar a destino y tener todos los looks ordenados. Para cuidar las prendas, ubicá las más pesadas junto con los zapatos en el fondo de la valija. Empacar en cubos es ideal para tener la ropa ordenada en la valija. Imagen Beis

Por último, no te olvides de pensar el look de viaje, lo ideal es que sea cómodo y fiel a tu estilo. En todos los outfits que lleves en el carry-on lo más importante es que los mismos te representen, que te sientas cómoda en ellos y que te acompañen a disfrutar unos días únicos y especiales mostrando al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca. Asesora de Imagen y Personal Shopper

IG: @mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com