Video: cómo afecta la temperatura al crecimiento de las plantas

¿Por qué las plantas necesitan calor y luz para crecer? Ambos tienen que ver para el desarrollo de cada etapa de su ciclo de vida, desde las semillas hasta las plantas maduras. Sin embargo, la temperatura óptima necesaria para un crecimiento saludable variará entre plantas y dependerá de factores como su hábitat natural. Lo mismo ocurre con las plantas de interior, ya que hay una variedad de plantas de interior que toleran el frío y otras que necesitan estar en un lugar más cálido para crecer bien.

Cómo afecta la temperatura al crecimiento de las plantas

Como lo explica el video, además de necesitar nutrientes esenciales, las plantas requieren un cierto nivel de temperatura para crecer con éxito. Es importante contemplar la temperatura en su hábitat natural, caso contrario puede perjudicar a la misma planta.

Temperaturas muy frías . Pueden ralentizar la fotosíntesis hasta detenerla, independientemente de la cantidad de luz que reciban, y las plantas mueren porque sus células se congelan y se rompen. Si bien hay muchas plantas resistentes a las heladas , aquellas que no toleran las temperatura s más frías necesitarán protección adicional para el invierno. Aquí es donde entra en juego la hibernación del jardín.

¿Es posible cultivar plantas fuera de sus regiones?

Si bien no siempre se recomienda cultivar plantas fuera de su zona - debido a la falta de garantía de que sobrevivirán al invierno - no es imposible hacerlo. Las plantas que no están en condiciones óptimas a veces no prosperan y tienen un rendimiento deficiente, pero las plantas son más resistentes de lo que creemos.

Todo esto sirve para conocer en qué condiciones de crecimiento tienen las plantas que uno dispone en casa, según las temperaturas que pueden soportar sus plantas de interior y exterior, para hacer los ajustes necesarios.