Juliana Awada eligió las transparencias y dejó a todos shockeados

Junto a su esposo, Mauricio Macri, Juliana Awada asistió a una de las galas más chic en Buenos Aires: la cena anual de la Fundación del Hospital de Clínicas. Dentro de la Embajada de Uruguay en el país, la pareja de empresarios disfrutó de una noche entre amigos, en donde el objetivo de ayudar a esta importante institución nacional fue la tarea principal.

Juliana Awada disfrutó de una velada junto a Mauricio Macri, luciendo rojo total. Foto: Instagram @juliana.awada.

Por supuesto que los looks de la gala no faltaron, entre ellos el de Juliana Awada. La influencer dejó a todos boquiabierta, gracias a su look en rojo total, protagonizado por el tono cereza, tendencia total de este año. Los brillos y las transparencias inundaron su vestido lencero, con escote redondo, tirantes anchos y corte columna.

Enfundada en brillantes y transparencias, la empresaria sorprendió con su sensual look. Foto: Instagram @juliana.awada.

Dejando a la vista su ropa interior en color blanco, la famosa acompañó con sandalias de tacón y bolso clutch a tono. La sensualidad envolvió a Juliana Awada de pies a cabeza, ya que decidió llevar su melena suelta y con ondas al agua que definieron las facciones de su rostro, como así también su belleza natural.

¿Cuánto cuesta el look de Juliana Awada?

Como ya es común, Juliana Awada apostó por dos grandes marcas como Joti Harriague para su vestido y Chanel para su bolso. Mientras que su diseño aún no puede comprarse, ya que la diseñadora argentina todavía no lo lanza al mercado, su cartera en rojo cereza se puede encontrar entre los 3500 y 4000 euros. Un modelo firmado por la casa de moda francesa, cuyo origen data de las colecciones 2013-2014.