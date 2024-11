Devaluación del real: cuatro destinos brasileños perfectos para practicar buceo

Brasil se destaca como uno de los destinos favoritos para quienes disfrutan del ecoturismo, y especialmente para los aficionados al buceo. Con un clima favorable y una biodiversidad increíble, el país alberga zonas protegidas que ofrecen un ambiente ideal para explorar la vida marina. Desde aguas tropicales llenas de colores hasta ríos cristalinos, los destinos brasileños permiten sumergirse en la naturaleza de una forma única, con una gran variedad de opciones de buceo para todos los niveles.

Uno de los lugares más famosos para bucear es Arraial do Cabo, ubicado a 165 kilómetros de Río de Janeiro. Esta zona costera es reconocida por la claridad de sus aguas y la abundancia de vida marina. El fenómeno de "resurgimiento" que ocurre aquí permite que aguas profundas y ricas en nutrientes suban a la superficie, atrayendo una gran diversidad de especies. En Arraial, los buceadores pueden encontrarse con tortugas, rayas y hasta ballenas, además de delfines y pingüinos, que le otorgan un encanto particular. También hay opciones para quienes prefieren el snorkel, en playas como Praia do Farol o Prainhas do Pontal, donde la riqueza marina está cerca de la costa.

Para quienes buscan un buceo más técnico, Bonito, en Mato Grosso do Sul, ofrece un entorno único. Famoso por sus ríos de aguas transparentes y la regulación estricta de su ecoturismo, Bonito permite una inmersión en cavernas y ríos, siendo uno de los pocos lugares donde es posible bucear en un entorno tan controlado. Destaca el Abismo de Anhumas, donde los buzos deben descender por una cueva antes de sumergirse en un lago subterráneo con una visibilidad de 40 metros. También la Laguna Misteriosa, rodeada de bosque, es un sitio imponente para los buceadores. Estas excursiones, que suelen requerir reserva previa, ofrecen una experiencia de buceo inigualable en pleno Amazonas.

Otro destino muy popular es el archipiélago de Fernando de Noronha, una reserva natural en la costa de Pernambuco. Noronha es un sitio paradisíaco para el buceo y cuenta con una biodiversidad impresionante. Este lugar, que solo admite un número limitado de turistas por día, permite explorar restos de embarcaciones y observar de cerca la vida marina en aguas cálidas y transparentes. Los mejores meses para visitar son agosto y septiembre, cuando la visibilidad es óptima. En Noronha, las inmersiones en Playa Porto son una opción ideal para principiantes, y los operadores turísticos adaptan las salidas según las corrientes y condiciones climáticas.

Laje de Santos, en el estado de São Paulo, también merece una mención especial. A 45 kilómetros de la costa, este parque marino ofrece una experiencia de buceo excepcional. La formación rocosa, que se asemeja a una ballena, atrae a buceadores, experimentados y fotógrafos submarinos por su visibilidad de hasta 30 metros y la presencia de mantarrayas, tortugas y meros. En este lugar es posible ver incluso tiburones y ballenas en ciertas temporadas. Aquellos que buscan una experiencia de inmersión más profunda pueden explorar el barco hundido Moreia, a 23 metros de profundidad, o la Parcela das Âncoras, ubicada a 40 metros. Los precios de estas excursiones varían dependiendo de los servicios y el equipo requerido.

En cada uno de estos destinos, los visitantes pueden vivir experiencias que combinan el deporte y la conexión con la naturaleza. La diversidad de paisajes y especies en Brasil convierte al país en un destino de ensueño para los buceadores. Ya sea en las frías aguas de Arraial do Cabo, en las cavernas de Bonito, en el paraíso de Noronha o en las profundidades de Laje de Santos, Brasil ofrece una aventura submarina única, perfecta para todos aquellos que buscan sumergirse en la magia de sus aguas.