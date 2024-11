Hay plantas de interior que prefieren estar en macetas durante más tiempo que otras, y por ende, no necesitan transplantarse con frecuencia - algo que sucede comúnmente. Si bien las siguientes 8 plantas son más aptas para macetas y no necesitan un trasplante regular, no significa que nunca habrá que cambiarlas, sino que se deberá hacer cuando - a través de los orificios de drenaje- las raíces empiecen a crecer, o sus hojas estén amarillas.

Planta araña, violeta africana y planta de Jade. Créditos: Archivo.

Las 8 plantas de interior a las que les gusta estar en macetas

Planta araña (Chlorophytum comosum). Esta es una de las plantas de interior más fáciles de cultivar en casa, ya que requiere muy poca atención. No se aconseja en macetas grandes porque como la tierra tarda más en secarse, las raíces de esa planta se pudren.

Violeta africana (Saintpaulia ionantha). Es una de las plantas de interior con flores más resistentes que se puede cultivar y mantenerse en la misma maceta sin trasplantar durante un año.

Planta de jade (Crassula ovata). Si bien hay muchas suculentas de crecimiento rápido, las plantas de jade son mejores opciones para quienes buscan una opción de crecimiento lento. Como muchas suculentas, la jade prefiere tener las raíces enredadas. No necesitan riego con demasiada frecuencia.

Alocasia. Planta de interior que requiere poco mantenimiento, y que crece bien en interiores con poca luz. En promedio, solo es necesario trasplantar las alocasias cada 18 meses.

Hoya o planta de cera. Esta planta puede vivir en la misma maceta hasta cinco años. Requieren luminosidad, pero no sol directo. Transplantarla a macetas más grandes recién cuando las raíces sobresalgan o la tierra no absorba bien el agua.

Planta serpiente (sansevieria). Es una de las mejores plantas de interior. Muchos la eligen para el dormitorio por sus cualidades purificadoras del aire. Cuidarla es increíblemente fácil, incluso porque no necesita trasplante. Aunque no es una verdadera suculenta, la planta serpiente es muy similar a una suculenta. Mejor dejarlas con las raíces enredadas.

Cactus de Navidad (schlumbergera). Tanto el cactus de Navidad como el de Acción de Gracias pueden soportar bien el hecho de no tener que transplantarlos con frecuencia. Estas plantas son muy similares, pero se pueden diferenciar por la forma de sus hojas y la época del año en que florecen (que se indica con sus nombres). Si se trasplantan con demasiada frecuencia, estos cactus pueden no florecer bien. Schlumbergera, hoya, alocaisa y kalanchoe. Créditos: Archivo.

Kalanchoe. Planta de interior popular que florece durante todo el año. Sus flores son blancas, rosas y naranjas. Tienden a crecer lentamente y pueden sobrevivir en una maceta durante algún tiempo. No es fácil saber cómo y cuándo regarlas, pero la regla general con las suculentas es que menos es más. Trasplantar cada dos años.