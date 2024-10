Beatríz Barbera: "Mendoza puede ser un lugar con diversidad de cocinas"

Cuando uno se sienta a hablar con Beatríz Barbera no puede dejar de aprender y escuchar. Hablamos de una de las mayores trabajadoras e impulsoras de que la gastronomía de Mendoza esté en los niveles más altos del país y compitiendo con los grandes referentes de la región.

Tanto desde su lugar familiar, con una vasta trayectoria en la restauración de Mendoza, con restaurantes como La Marchigiana y Francesco Ristorante, desde distintos lugares públicos y privados su objetivo no ha mutado: poner a Mendoza arriba de todos, dejar un legado.

Hoy desde la vicepresidencia de AEHGA y siendo parte de FEHGRA pondera la tarea que se ha hecho y establece pautas a seguir en el camino enoturístico de Mendoza y la región. Una charla para escuchar.

Aquí podés ver todo lo que se habló junto a Beatríz Barbera:

Y en los siguientes párrafos podés leer algunas cosas que se dijeron en la entrevista:

¿Qué destacas del foro de gastronomía que se viene?

La Mesa de Sostenibilidad trabaja mucho con el Ministerio de Producción, que tiene que ver con nuestra identidad, y representa mucho la cultura. Están buscando tanto en los productos y en lo que somos, la identidad de Mendoza. Es decir cuál ha sido el camino recorrido de nuestra gastronomía, que también es nuestra identidad, porque nosotros tenemos que ver mucho con un momento prehispánico y también cuando llegaron las inmigraciones. Eso nos permite tener excelentes productos de calidad como el tomate, el ajo, la cebolla, el orégano, nuestra fruta, nuestra verdura, el chivo de Malargüe o Lavalle, el aceite de oliva, nuestros frutos secos. Esto es muy importante porque esta articulación público-privada determina una forma de trabajo que verdaderamente genera rentabilidad social, porque el Estado en realidad somos todos, pero el Estado se tiene que preocupar de facilitar, contener, apoyar, decidir cuáles son las políticas y el privado se tiene que encargar de ir viendo cuáles son sus necesidades y hasta dónde puede dar. Y esta articulación ha hecho que estos años de trabajo hayan sido de mucho éxito. Hoy día vamos a hacer un evento nacional. Mendoza puede ser un lugar con diversidad de cocinas, de técnicas de diferentes países, de diferentes estilos y de diferentes precios.

A nivel gastronómico ¿Por qué es realmente diferente lo que está pasando en Mendoza?

El desarrollo de la identidad gastronómica mendocina está basado en la excelencia de nuestros productos. También tenemos un tema que es el agua. No es lo mismo que llueva un montón a que haya un riego. Apreciamos mucho nuestra tierra, nuestros paisajes, porque la identidad tiene que ver con el momento de la tierra. Conocer la tierra que provee estos frutos, los paisajes que tenemos, el clima de vida que tenemos. El estilo de vida de Mendoza.

Sos una embajadora y difusora de Mendoza con todos los emprendimientos y lo que generás...

Los mendocinos somos críticos porque cuando lo que se tiene es muy bueno y se valora, se puede tener esa mirada. Y por eso acá cuando vienen los espectáculos y funcionan, tiene éxito en toda la Argentina, porque somos personas que sabemos lo que queremos y que aprendemos a valorar lo nuestro cuando se comunica bien. Y lo que se tiene es también sustentable. Lo que se ha logrado con los foros es aprender a valorar lo propio, dejar de pensar que una receta es más valiosa porque tiene cosas de afuera. La receta es valiosa si se puede hacer con buen sabor y mostrar en una vitrina la exquisitez de un tomate nuestro, el aroma de nuestro orégano, los dulces mendocinos que son tan característicos. La gastronomía en Mendoza crece de la mano del vino, porque comer y beber bien en Mendoza está asegurado y es nuestra marca. Además de mostrar otras cosas como San Martín, nuestra montaña, el Aconcagua y un montón de circuitos que nos ayudan a generar esta marca que es nuestra identidad.

Beatríz junto a Fede Lancia en MDZ. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Para seguir creciendo ¿Dónde hay que enfocarse?

Que muchos más restaurantes se unan al movimiento. Ya que son más de 200 personas trabajando en este movimiento gastronómico. Allí hay investigadores, empresarios, comunicadores, emprendedores del turismo, docentes, sommeliers, chefs. Pero tenemos que llegar a todos. Cuando estás expuesto tenés que dar lo mejor y Mendoza está por muy buenas razones en la mira. Y hay que responder no por uno, sino para dejar algo porque no nos vamos a llevar nada. Apoyar a la sociedad, apoyar al desarrollo en aquello que vos hacés, porque sino la vida no tiene sentido.