Taylor Swift se vuelve viral por sus pecas de glitter: los tips para recrearlas

Taylor Swift lo hace de nuevo. Esta vez no solo por su aparición estelar en el Arrowhead Stadium, desmintiendo cualquier rumor de distanciamiento con Travis Kelce, sino también por sumarse a una de las tendencias más virales de TikTok: las pecas de glitter. Sí, como lo lees, la diva del pop no se quedó atrás y deslumbró con un look que ya es sensación en redes sociales.

Un look de estrella

En primer plano, Taylor lució impecable. Con su característico delineado cat eye, labios rojos intensos y el pelo prolijamente recogido, la cantante se robó las miradas, pero lo que realmente destacó fueron esas brillantes pecas de glitter, que están arrasando en TikTok. Taylor Swift volvió a ser la protagonista de una tendencia que combina sencillez y un toque mágico de brillo, y por supuesto, no pasó desapercibida.

Taylor está utilizando las pecas de glitter aplicables de la marca Fazit.

Entre viajes por su gira The Eras Tour, premiaciones y la posible grabación de nuevos proyectos (¿se viene Reputation (Taylor’s Version)?), Taylor parece haber encontrado tiempo para ponerse al día con lo que está de moda en internet. Así, sorprendió a todos en el partido de los Kansas City Chiefs con un look que gritaba glam en todos los ángulos.

¿Qué son las pecas de glitter?

Si aún no las conoces, las pecas de glitter son tal como suenan: pecas decoradas con brillantina. Sin embargo, no se trata de espolvorear glitter por tu rostro a lo loco. Las TikTokers han perfeccionado la técnica con tatuajes temporales de brillo, lo que permite un look mucho más limpio y controlado.

El outfit perfecto

Las pecas de glitter no fueron la única parte brillante de su atuendo. Taylor acompañó su look con joyería dorada y uñas igualmente decoradas con glitter. Para completar, lució un top de cuadros de Vivienne Westwood con hombros descubiertos y una minifalda a juego, además de botas de plataforma hasta la rodilla. Todo el look gritaba estilo y perfección para una noche de apoyo a Kelce desde las gradas.

Taylor estuvo vestida con un top y falda a cuadros de Vivienne Westwood.

La marca detrás del brillo

Las pecas brillantes de Taylor son cortesía de la marca Fazit, que ofrece estos parches por 15 dólares en varios tonos, desde plateado hasta dorado rosado. La aplicación es simple: como un tatuaje temporal, se adhieren a la piel y dejan un toque shiny en las mejillas. Después de que Swift luciera este look, las ventas de Fazit explotaron un 2500% en solo 13 horas. Incluso las creadoras de la marca aún no pueden creer cómo la estrella llegó a descubrir sus productos.

¿Cómo recrear las pecas de glitter?

Aquí te dejamos algunas alternativas para recrear el look:

Sombra líquida con glitter: Usa un pincel fino para dibujar pequeñas manchas brillantes en las zonas deseadas.

Delineador líquido: Algunos delineadores con partículas de brillo te pueden ayudar a crear ese efecto.

Iluminador dorado: Si prefieres algo más sutil, usa iluminador líquido y aplica pequeños toques con una brocha en las mejillas.

Así que, si estás buscando ese toque de brillo que llame la atención, ¡las pecas de glitter son la tendencia que no querrás perderte!