Los 7 caminos correctos para organizar una cocina

Una cocina desordenada puede causar mucho estrés porque el desorden complica la preparación de los alimentos. Saber por dónde empezar ya es la mitad de la batalla: comenzar con una limpieza (1); luego guardas las ollas y sartenes de manera creativa (2); tener un espacio designado para la despensa (3), también una zona para guardar los electrodomésticos (4), ampliar los límites del espacio de la cocina (5), organizar el interior de armarios y cajones (6), y finalmente que la cocina sea un lugar apto para los niños (7). Se trata de siete pasos a concretar para lograr una cocina organizada y funcional.

Almacenar ollas y sartenes de forma creativa (izq) y crear un espacio propio en la cocina para la despensa (der). Créditos de las imágenes: Tastemade y deVOL Kitchens.

1. Empezar con una limpieza. Con el paso de los años en la cocina se acumulan cosas que no se necesitan o directamente no se usan: este paso consiste en vaciar todos los armarios y cajones de la cocina, para decidir qué dejar y qué desechar. Resultado final: c cocinar será más fácil y mejor con una cocina limpia y organizada.

2. Almacenar ollas y sartenes de forma creativa. Como son grandes, algunas veces difíciles de guardar y de uso permanente, lo que se aconseja aquí es que las ollas y sartenes permanezcan juntas cerca de los hornos y anafes. Una de las opciones es colgarlas en la pared o guardarlas en armarios: tenerlas a la vista va impedir que se pierda tiempo en buscarlas.

3. Crear un espacio propio para la despensa. No todas las cocinas cuentan con un lugar destinado para guardar los alimentos. Con una despensa propia se logra más organización en el almacenaje y en algunos detalles prácticos, como por ejemplo evitar el estrés de buscar ingredientes mientras se prepara la la comida.

4. Y también para guardar electrodomésticos. Los electrodomésticos son una parte necesaria de cualquier cocina, pero tienden a ocupar un valioso espacio en la encimera, que es un espacio que se ocupa también para preparar la comida. ¿Por qué no separar las cosas según su funcionalidad? Con un espacio para guardar los aparatos para cocinar se gana tiempo y organización..

Tener un espacio en la cocina para guardar los electrodomésticos. Crédito de la imagen: deVOL

5. Ampliar los límites del espacio de la cocina. Se trata de una alternativa para preparar la comida de una manera más cómoda en cocinas pequeñas: si el espacio -como ocurre en muchos departamentos- es pequeño, ¿por qué no, entonces, ampliar los límites de la cocina hacia las habitaciones o pasillos vecinos? Con un buen diseño se puede hacer una ampliación elegante y agradable a partir de los espacios que están cerca de la cocina.

6. Organizar el interior de los armarios y cajones. Porque así muchas cosas distintas (como frascos, latas, condimentos y otros) se pueden guardar por separado.Un elemento válido para usar son los divisores de cajones, que permiten personalizar los mismos, dependiendo de lo que allí se necesite guardar.

Ampliar los límites de la cocina (izq) y organizar el interior de los armarios y cajones (der). Créditos de las imágenes: cortesía de Tastemade.

7. Cocina sea apta para los niños. Para que ellos mismos puedan ir y servirse por sí mismos, sin que tengan que pedirle a un mayor que lo haga. Quizás sea necesario un pequeño cajón con vasos y recipientes de plástico a la altura de los ojos de los más chicos, y así con otros elementos.

En resumen, el éxito culinario y del uso de la cocina viene de la mano de una buena organización de la misma. Ver más información.