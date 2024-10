Gimena Accardi: astrología, señales del más allá y su amistad con los Messi

Gimena Accardi está viviendo uno de sus mejores momentos. Entre teatro y series, la actriz no para. Actualmente, protagoniza la obra "En otras palabras", dirigida por su pareja, Nico Vázquez, y forma parte de dos producciones en streaming: la segunda temporada de Porno y Helado (Prime Video) y La voz ausente (Disney+), donde comparte pantalla con Benjamín Vicuña.

El look de Gimena por el estreno de la nueva temporada de Porno y Helado. (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Pero su historia no ha sido fácil. En una charla sincera con Revista GENTE, Gimena habló de las señales que siente recibir de sus padres fallecidos, la astrología, y cómo la risa y el humor han sido claves para su relación de 17 años con Nico Vázquez.

Una vida de pérdidas y señales

A sus 39 años, Gimena ha pasado por muchas tragedias. Perdió a su mamá a los 18, a su papá durante la pandemia, y también sufrió la muerte de su cuñado, Santiago Vázquez, de forma inesperada. Además, vivió el traumático derrumbe de un edificio en Miami en 2021, del cual escapó minutos antes de que colapsara.

Pese a todo, Gimena encuentra consuelo en lo que ella llama señales del más allá. "Siento a mis papás presentes aunque no estén físicamente. Aprendí a conectar con eso desde muy joven, y aunque no sé si es real, me sirve", reflexiona.

Otro de los looks que lució Gimena por el estreno de la nueva temporada de Porno y Helado.(Foto: Instagram @gimeaccardi)

Llorar en escena, la nueva catarsis

Aunque se autodefine como alguien que llora poco, la actriz admite que el teatro ha sido su espacio para desahogarse emocionalmente. "Lloro mucho en la obra, como si estuviera sacando todo lo que no lloré antes", confiesa. Esa conexión con las emociones en escena le ha permitido soltar y hacer una especie de catarsis.

Nico Vázquez, su mayor sostén

Gimena y Nico llevan casi dos décadas juntos, y su relación es una de las más sólidas del espectáculo argentino. “Nos acompañamos siempre, aunque nos peleemos en el trabajo. Las discusiones quedan ahí. A veces, llegamos peleados y en plena escena nos amigamos”, cuenta divertida.

Gimena junto a su marido, Nico Vázquez. (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Cuando le preguntan sobre la clave de su relación, no duda en señalar el humor. "Salir con un comediante es lo mejor. El humor es algo que me seduce y es fundamental en nuestra pareja. Pero la verdad es que no hay fórmula, simplemente nos encontramos y funcionamos", afirma.

Astrología y autoconocimiento

Gimena también habla con soltura sobre astrología, un tema que estudió durante un año y que, según ella, le sirvió para entenderse mejor. "Soy sol en géminis, con ascendente en capricornio y luna en virgo", explica. Esa mezcla la define por completo: la comunicación y creatividad de géminis, el rigor y la puntualidad de capricornio, y el orden obsesivo de virgo. "Soy todo eso, cien por ciento", asegura. Gime y Nico en Madrid. (Foto: Instagram @gimeaccardi)

No sólo se hizo su propia carta astral, sino también la de Nico, y revela que, aunque son diferentes en muchos aspectos, eso los equilibra como pareja. "Somos geminianos los dos, pero con ascendente y luna distintos. Eso nos ayuda a aprender el uno del otro", añade.

Una amistad simple con los Messi

Gimena también se refirió a su relación con Leo Messi y Antonela Roccuzzo, quienes son amigos cercanos de la pareja. "Son personas muy simples, como cualquiera de nosotros. Full familia, mate, peli, tranqui", describe. Aunque tienen fotos juntos, prefiere no compartir mucho de ese vínculo por respeto.