Premios Emmy: estos fueron los 15 looks más comentados de la alfombra roja

Los nombres más importantes y las estrellas más rutilantes de la televisión de los Estados Unidos estuvieron presentes en la 75ª edición anual de los premios Primetime Emmy en Los Ángeles el lunes 15 de enero por la noche, y trajeron mucho glamour y brillo a la alfombra roja.

La estrella de Only Murders in the Building, Selena Gomez, deslumbró con un vestido de Oscar de la Renta personalizado con lentejuelas de malla color nude y color burdeos, que completó con un llamativo collar de Tiffany & Co. y lápiz labial rojo oscuro.

Selena lucía encantadora con su look y los especialistas de la moda destacaron el particular traje, que presentaba hojas de lentejuelas de color rojo oscuro cosidas sobre una malla transparente. "Tiene más de 450.000 lentejuelas", especificó la revista Elle.

Claire Danes lució tierna y delicada con un vestido color rosa bebé y detalles de joyas a lo largo de sus hombros. El outfit drapeado llevaba la firma Balmain vintage.

Dos de las mujeres destacadas en esta glamorosa noche eligieron el color fuerte. Jessica Chastain se puso un vestido de Gucci verde neón con flecos plateados, y Sarah Snook -ganadora de la estatuilla como actriz de drama por Succession- llevó un vestido carmesí de Vivienne Westwood. Definitivamente, dos de las más coloridas de la velada.

Juliette Lewis, Elizabeth Debicki, Amy Poehler y Kirsten Dunst fueron algunas de las que se decantaron por el color de la noche: el bordó. Si bien todas optaron por diferentes siluetas y tramas, Lewis fue la que los periodistas especializados en moda declararon como triunfadora.

Estos son los 15 looks más virales y destacados en las redes sociales:

