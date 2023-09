Descubre los lujosos ítems que llevó Luli Fernández en Madrid

Zaira y Wanda Nara, la China Suárez o Luli Fernández son algunas de las argentinas que se han sumado a la fiebre del lujo silecioso o lo que significa invertir en ítems atemporales y exclusivos sin necesidad de que se apeguen a una tendencia particular.

Luli Fernández ha sido una de las últimas en sumarse a este grupo al optar por un mega look durante su estadía en Madrid. Chaqueta de denim, gafas de sol, zapatillas y bolso fueron sus ítems elegidos para enseñar su gusto por este estilo que ya se instaló en Hollywood.

Luli Fernández se suma al grupo de argentinas que han elegido el lujo silencioso. Foto: Instagram @lulifernandezok.

En primer lugar nos centramos en la maxi chaqueta de denim firmada por Balenciaga y sus gafas de sol pertenecientes a Versace. Desde el momento en que nombramos ambas marcas, ya pueden imaginarse que posiblemente serán piezas poco accesibles. En esta oportunidad, la modelo se animó a combinar estos ítems de lujo que además de ajustarse al 2023 también lo harán los siguientes años.

Precio chaqueta Balenciaga: 1500 euros

Precio gafas de sol Versace: 490 euros

Ya sea en forma de complementos o prendas, la modelo demostró que conoce esta premisa a la perfección. Foto: Instagram @lulifernandezok.

Si nos trasladamos al área del calzado, Luli Fernández decidió pasar una cómoda jornada luciendo zapatillas, pero no cualquier par. La argentina se decantó por uno de los modelos estrella de la marca New Balance, el 530, en colores blanco y plata. La ventaja de invertir en un buen par de zapatillas es que no solo caminarás correctamente, sino que también podrás usarlas en variedad de looks.

Precio zapatillas New Balance: entre 110 y 120 euros

¿Qué piensas acerca de esta tendencia? Foto: Instagram @lulifernandezok.

En último lugar, analizamos el bolso que cerró el atuendo top de la influencer. Para estar a tono con el bolso amado por las europeas, Luli Fernández invirtió en el modelo Le Grand Chiquito de Jacquemus. En tono marrón chocolate, esta pequeña cartera de lujo es elegante, sencilla y versátil.

Precio bolso Jacquemus: 520 euros

Con cuatro piezas exclusivas y atemporales, Luli Fernández confirmó que el lujo silencioso es una de las formas de comprar ítems de precios altos sin buscar atraer atención innecesaria. ¿Qué opinan de esta tendencia?