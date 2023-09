Esta es la tragedia más terrible que atravesó Máxima de los Países Bajos

Marcia Luyten, a pesar de sus antecedentes periodísticos en temas diversos, ha logrado ganarse la confianza de una editorial y de Máxima de los Países Bajos para escribir su biografía. Aunque sus temas previos podrían no sugerir que sería la elección obvia, su competencia profesional y enfoque riguroso han destacado en su libro "Máxima Zorreguieta. Madre Patria".

La portada del libro de Máxima de los Países Bajos. Foto: (Planeta de Libros)

Esta obra no solo ha sido un éxito en ventas, sino que ha sido elogiada por su meticulosidad y precisión. Y ahora, durante una entrevista con Mujer Hoy, Marcia Luyten compartió su experiencia y proceso de investigación para la biografía de Máxima de los Países Bajos.

Destacó algunos eventos que impactaron significativamente a la reina durante su investigación. Uno de los momentos más trágicos y determinantes fue la muerte de su hermana, Inés, en 2018, un año después de la pérdida de su padre. La biógrafa recuerda cómo esta tragedia afectó profundamente a Máxima, quien se mantuvo alejada de la vida pública por un tiempo y luego se enfocó en la salud mental de los jóvenes.

Máxima Zorreguieta y su hermana, Inés. Foto: (Instagram)

"Inés había estado enferma, había sufrido mucho y la familia intentó muchas cosas, todo tipo de terapeutas. Para Máxima fue devastador. Voló hasta Argentina acompañada por su hermano Juan, que en ese momento estaba en Austria. Todo el mundo se sintió mal por ella en Holanda y entendió que se mantuviera apartada unas semanas de la vida pública", explicó.

Tras la muerte de Inés, Máxima decidió abordar abiertamente la cuestión de la salud mental, especialmente en los jóvenes. Esta tragedia la llevó a reevaluar su compromiso con el bienestar de las personas, en particular los jóvenes que luchan con problemas de salud mental. Marcia Luyten destacó el giro en el enfoque de Máxima, quien antes estaba altamente involucrada en cuestiones relacionadas con África, pero tras esta tragedia ha centrado su atención en abordar la salud mental de los jóvenes, considerando esto como una parte vital de su compromiso real.

Máxima de los Países Bajos en África. Foto: (Instagram)

"Cuando reapareció decidió dar un comunicado, algo que me pareció increíble, cuando fue a una visita de trabajo al norte del país. Estaba llorando cuando explicó que su hermana menor no pudo encontrar la felicidad y no podía curarse. Es muy de Máxima lo que hizo a continuación… Comenzó a trabajar en asuntos relacionados con la salud mental de los jóvenes. Mientras tanto, cada vez ha ido menos a África y su trabajo para la ONU era extremadamente importante para ella, porque es algo que había logrado por sí misma. Después de la muerte de Inés ha bajado la intensidad en esta actividad y se ha centrado más en la salud mental de los jóvenes", fueron sus palabras exactas.