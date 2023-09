Las revelaciones de los Príncipes William y Kate que sorprendieron a todos

En el marco de la Copa del Mundo de Rugby en Francia, el exjugador de rugby y yerno de la Princesa Real Ana de Inglaterra, Mike Tindall, organizó un episodio especial de su podcast "The Good, The Bad and The Rugby". El episodio contó con invitados inesperados: el príncipe William y Kate Middleton. La pareja real se unió a los copresentadores James Haskell y Alex Payne en el Castillo de Windsor, sorprendiendo a los oyentes con revelaciones sobre su relación con el deporte.

Kate y William durante el podcast. Foto: (Instagram: @thewales_family)

Durante la conversación, el príncipe William compartió un recuerdo especial relacionado con su prima Zara Phillips, quien ganó una medalla olímpica en Londres 2012."La única vez que lloré viendo deportes fue cuando Zara ganó, creo que fue el campeonato europeo. En ese momento estaba acampando en Exmore. Estábamos todos acurrucados alrededor del teléfono mirándolo. Ella estaba ahí, llorando mientras la bandera estaba izada", manifestó. Esta anécdota reveló la pasión de la familia real británica por el deporte y la cercanía que mantienen entre sí.

Kate Middleton, por su parte, demostró ser una apasionada de los deportes en general y una gran fanática del rugby, ya que es patrona de la Unión de Fútbol de Rugby de Inglaterra (RFU). Además, reveló su amor por nadar en aguas frías, considerando que cuanto más fría es el agua, mejor se siente. También mencionó su gusto por correr, pero estacó que no se considera una persona competitiva.

Los príncipes durante la entrevista. Foto: (Instagram)

"Me encantan todos. Me encanta nadar en cualquier lugar. Cuanto más frío, mejor. Cuando está oscuro y llueve, saldré a buscar agua fría", fueron sus palabras exactas. Al mismo tiempo, la Princesa de Gales también confesó su amor por el tenis, deporte que, a pesar de que disfruta, le ha dejado una deuda pendiente porque nunca logra terminar un partido contra el Príncipe William.

Kate Middleton durante la entrevista. Foto: (Instagram)

"Se convierte en un desafío mental entre nosotros", manifestó. En tanto, el heredero al trono británico agregó: "Creo que la gente no sabe perder bien. Hablando particularmente de nuestros hijos, quiero asegurarme de que lo entiendan desde pequeños y puedan crecer a partir de esas derrotas". De hecho, los tres miembros del principado de Gales siempre se han mostrado muy hábiles en las distintas disciplinas, pero nunca competitivos.

El episodio especial ofreció una visión única de la relación de la pareja real con el deporte y su deseo de transmitir estas pasiones a las generaciones futuras.