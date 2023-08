El motivo por el que Charlène de Mónaco cerró su Instagram

Charlène de Mónaco una vez más se encuentra envuelta en un aura de misterio. La royal monegasca acaba de cerrar su perfil oficial de Instagram y lo hizo sin dar explicaciones al respecto. En simultáneo, se habla de crisis matrimonial y de que estaría viviendo en Suiza, lejos de sus hijos y de su esposo, Alberto II de Mónaco.

Charlène posa junto a su esposo, Alberto II de Mónaco - Fuente: EFE

Charlène de Mónaco cierra su cuenta de Instagram sin dar explicaciones

Charlène de Mónaco es una de las royals que más atención mediática atrae en el mundo entero y, lo quiera o no, siempre termina siendo noticia por sucesos que la tienen como protagonista.

Hace unos días lo fue por la publicación de Charlène: In Search of a Princess, libro escrito por la periodista sudafricana Arlene Prinsloo y que se presenta como una biografía no autorizada de la royal con todo lo que esto implica.

Ahora, la cuñada de Carolina de Mónaco se encuentra en el centro de la atención mundial por un hecho más que singular: el cierre de su perfil personal de Instagram.

La novedad llegó sin indicios previos ni tampoco explicaciones. Asimismo, reaviva una serie de rumores que hablan de crisis matrimonial y distanciamiento entre ella y su marido, Alberto II de Mónaco.

Todos los rumores que circulan sobre Charlène de Mónaco y el príncipe Alberto II

Es cierto que Charlène era la única integrante importante de la Familia Real monegasca que tenía una cuenta oficial de Instagram. Asimismo, son escasos los royals europeos que cuentan con lo propio.

En otras palabras, esto podría dar a entender que el cierre de la red social responde más bien a cuestiones de investidura real. Sin embargo, hay factores de índole personal que también entran en juego, al menos según distintos medios especializados.

La noticia del cierre del Instagram de Charlène de Mónaco se da precisamente en días en los que se habla de una supuesta separación entre ella y Alberto II. En este sentido, hasta se dice que la royal no estaría viviendo en el Principado de Mónaco sino que se encontraría instalada en Suiza.

También se rumorea que la pareja se estaría dividiendo la custodia de sus hijos, el príncipe Jacques y la princesa Gabriella, y que Charlène viajaría hacia Mónaco precisamente para verlos y estar junto a ellos.

Por lo pronto, lo único que se sabe con certeza es que la pareja real tiene un compromiso oficial agendado para el próximo mes en Sudáfrica. Habrá que esperar para ver si este evento aporta mayor información acerca del destino del matrimonio o no.