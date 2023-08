Es uno de los "Mejores Lugares para Viajar" y la ciudad que recibirá a Messi en la final

Tras el triunfo del Inter Miami con el golazo de Leo Messi, Philadelphia Union quedó eliminada de la Leagues Cup y el astro argentino viajará juntro a su equipo para disputar el sábado, 19 de agosto, la gran final en la ciudad de Nashville, en el estado de Tenesee. Este destino ha sido uno de los más recomendados de Estados Unidos por los expertos en viajes.

Nashville ha sido nombrada como uno de los "Best Places to Travel" (Mejores lugares para viajar), por la revista Travel + Leisure; uno de los "Top Places to Go" (Principales lugares que hay que visitar), por The New York Times, y uno de los "Destinations You Don’t Want to Miss Out On" (Destinos que no te puedes perder), por Conde Nast Traveler.

Nashville es uno de los destinos de Estados Unidos mejor posicionado. Foto: Shutterstock

Desde Visit The USA aseguran que Nashville tiene de todo, "desde una escena musical electrizante con distintos tipos de música, gastronomía galardonada, hogares históricos, arte de primer nivel, un sinfín de atracciones, tiendas únicas, eventos deportivos colegiales y profesionales". Aunque se lo conoce más por su fabulosa escena musical, el talento y la creatividad.

Nashville es conocida como la Ciudad de la Música y ante el mundo como la Capital Mundial de la Música Country, aunque también suenan en sus más de 120 espacios musicales otros géneros como pop, rock, gospel, americana, bluegrass, jazz, clásica, cristiana contemporánea, blues y soul.

Nashville es conocida como la Capital de la Música Country. Foto: Shutterstock

Algunos de los sitios para escuchar música country que han hecho famosa a esta ciudad son el Grand Ole Opry, y el internacionalmente famoso Country Music Hall of Fame and Museum (Museo y Salón de la Fama de la Música Country). El Museo de Johnny Cash cuenta con la colección más completa del mundo de artículos de Johnny Cash.

También tienen un importante lugar en Nashville las artes visuales y bellas artes, los amantes del arte pueden visitar el Frist Center for the Visual Arts (Centro Frist para las Artes Visuales) o el Museo de Arte y Jardín Botánico Cheekwood.

Este espíritu artístico y creativo también deja su huella en la gastronomía de la ciudad, desde típicos platos sureños hasta platos de alta cocina, pasando literalmente por todos los demás estilos culinarios. "Para que realmente vivas lo típico de Nashville, no te pierdas algunos de sus vecindarios únicos, que derrochan el encanto de la Ciudad de la música. Áreas como 12South, Hillsboro Village, East Nashville y Gulch ofrecen una buena mezcla de sitios para hacer compras y disfrutar de la buena comida, de la vida nocturna y de la música", recomiendan en el sitio web Visit The USA.