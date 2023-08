Esta canción se viraliza en la web y el video se hizo en Argentina

Los talentos mendocinos siguen sorprendiendo en el mundo. Francesca desde muy pequeña tuvo en claro que la música era su pasión, su vocación y su destino, y puso toda su energía para transitar ese camino. Decidió irse a Los Ángeles, California, hace un tiempo atrás y allí se perfeccionó, estudió, hizo amigos y se insertó en un lugar en el que las posibilidades y el arte reinan.

En ese país lanzó su primer single: Toxic Parade, que está disponible en Spotify, YouTube y también Apple Music.

Hoy una nueva banda y un nuevo tema sorprenden por su onda, estilo y estética. La banda se llama “Hello, I Love You” y es un proyecto formado por Filip Blazic (serbio, 24 años), que es el productor musical, compositor y manager; y Francesca Roggerone (la mendocina y argentina de 25 años), que es la cantante y compositora.

El arte de tapa de Francesca y Filip.

El primer single con esta banda se llama “Blue”, y su videoclip sorprende por su estética.

"La canción fue escrita por mi y una amiga de la universidad que se llama Karen Ledesma y es ecuatoriana. Existe desde el 2020 pero recién en el 2023 fue producida y modificada por Filip Blazic", comienza contando a MDZ Francesca.

"Fue una inspiración que tuvimos una tarde donde nos sentíamos un poco mal, con melancolía, y recordábamos lo bien que lo habíamos pasado en el verano del año 2019 antes de la pandemia", explica Fran sobre el momento en que comenzó a tomar forma este tema.

Filip y Francesca.

"Blue es una canción que se la podes dedicar a tu amor o a un amigo. Tiene muchos significados, y esencialmente habla de lo bien que una relación venia hasta que uno de los integrantes de la pareja desaparece. Es por eso que hay un verso en donde dice: 'You promised me pink and then you gave me blue' -'Me prometiste rosa y me diste azul', que en inglés también significa tristeza-".

"En el video decidimos mostrar algo diferente: esta inspirado en la búsqueda de la belleza. Decidimos usar objetos traídos de diferentes lugares de el mundo. Es una búsqueda neoclásica y étnica. La canción juega mucho con las emociones: quisimos mostrar las emociones a través de la belleza y del arte", especifica Roggerone. Jóvenes y talentosos, los creadores de "Blue".

El video fue dirigido por Joaquín Inzua, con dirección fotográfica de Juan Jaliff y dirección de arte de Sergio Roggerone. "Hello, I love you", filmó el video en Mendoza.

"La canción Blue es la primer canción que sale con esta nueva banda y en un single. ¡Y ya vendrán muchos más pronto!", cierra entusiasmada Francesca. Mirá a continuación el videoclip.