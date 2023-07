Fue a esquiar a Las Leñas, encontró dos caballos y lo que hizo se viralizó

A través de las redes sociales un pedido de ayuda llamó la atención y se viralizó. Una joven turista de Mar del Plata se encontraba disfrutando de sus días de ski en Las Leñas cuando de pronto sus vacaciones tuvieron un sabor amargo, encontró dos caballos perdidos en medio de la nieve y decidió no dejarlos ahí.

A Francesca Roca (23) le apasionan los caballos, a través de sus redes sociales la influencer comparte su amor por la naturaleza, los animales y el deporte. Durante las vacaciones de invierno decidió disfrutar de unos días de nieve en el centro de ski ubicado en el Sur de Mendoza y, por obra del destino, terminó liderando un rescate de dos caballos.

Los caballos que encontró Francesca en Las Leñas.

Todo marchaba excelente, Francesca y su novio subían por la telesilla de Venus con sus tablas puestas y muchas ganas de rayar las pistas. Sin embargo, algo en el paisaje llamó su atención, dos manchas marrones que se movían en la ladera de uno de los cerros. Grabó con su celular, hizo zoom y efectivamente era lo que imaginaba: dos animales se veían atrapados en la nieve. Los mismos, se encontraban allí desde hacía semanas, rodeados de un manto blanco y sin poder avanzar.

Al siguiente día Francesca decidió que tenía que rescatarlos, subió caminando por la nieve honda hasta donde estaban, pero fue en vano porque no puedo arrear a los animales para ayudarlos a bajar. Además se encontró con un triste panorama, junto a los dos ejemplares había un potrillo muerto.

En ese momento, comenzó la odisea y la campaña en redes sociales para encontrar a aquellas personas que pudieron ayudarla con esta misión que le quitaba el sueño. Había que intentar encontrar a los dueños de los caballos, probablemente eran de algún puesto cercano y podían regresar a su lugar. Pero las horas pasaban y esta persona no aparecía.

Francesca no fue la primera persona que intentó bajar a los caballos, parte del equipo de pisteros de Las Leñas también habían querido ayudarlos, “los han bajado varias veces ya y vuelven a subir”, aseguraron.

Una de las asociaciones protectoras de animales que estuvo al tanto de la cruzada para rescatarlos fue Pempa. Desde allí, Yésica Valenzuela, una de sus voluntarias explicó a MDZ: “Que los caballos estén en la montaña no significa que estén maltratados. Los caballos pueden soportar muy bajas temperaturas estando bien alimentados, hidratados y pudiendo desplazarse, el caballo sufre mucho más el calor que el frío, es decir, que pueden soportar muy bajas temperaturas, aún con nieve”.

Además, explicaron que en el caso del caballo que falleció, no se sabe “si realmente murió por la nieve, porque no se pudo movilizar o porque tuvo un cólico, no tenemos esa información certera”.

Igualmente Francesca estaba dispuesta a bajarlos. Para alegría de ella, y todos los que compartieron en sus redes sociales, el pedido de ayuda, finalmente, llegó tras varios días de espera. Cuatro hombres del servicio de infraestructura de Las Leñas, con soga en mano se sumaron a la cruzada y subieron junto a la joven para ayudar a los animales.

Francesca compartió a través de un reel de Instagram cómo fue la misión y el video tuvo miles de reproducciones y comentarios.

Mirá el video

“Gracias a todos los que me ayudaron a difundir y llegar a más gente para que me puedan dar una mano se armó un equipazo y con mucha garra los bajamos. Ahora están en una zona donde las nevadas y los fuertes vientos no les van a hacer nada. Lamentablemente llegamos tarde para la cría de la yegua, pero no para ellos dos” comentó en la publicación.

"Yo se que es algo común que muchos animales quedan de los arreos, pero creo que es cuestión de voluntad y se pueden salvar a tiempo. Darlos por perdido me parece muy egoísta, los caballos nos acompañan desde tiempos remotos dando la vida por los humanos. Mínimo hay que empezar a devolverles algo de respeto y amor. Por eso, hay cosas en la ´cultura´ que venimos aceptando como muy normal, entiendo pero no comparto", comentó Francesca a MDZ.

Ahora los caballos se encuentran en el bajo del Valle de Las Leñas, fueron encontrados por el puestero que debía cuidarlos y en una zona donde pueden desplazarse, hidratarse y comer. Francesca sonríe por su misión cumplida.