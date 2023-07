Las botellas parecen un objeto que no tiene demasiados usos si no se reciclan, aunque hay una técnica que se utiliza para decorar los espacios del hogar con estas que no te puedes perder. Se trata de una forma no tan popular, pero que puede traer muy buenos resultados, sobre todo si se utilizan en lugares estratégicos y para objetivos muy puntuales.

Es importante saber que siempre hay que limpiarlas bien antes de utilizarlas con estos fines. Por otro lado, es fundamental tener mucho cuidado al manipularlas o cortarlas, sobre todo cuando son de vidrio. Además de que pueden quedar muy bien, decorar con botellas es un acto ecológico, por lo que son opciones ideales.

La decoración con botellas puede ser ideal para tu hogar si buscas transmitir un clima rústico y agreste. Fuente: Rebañando

Los mejores tips para decorar con botellas

Jarrones : puedes usar botellas de vidrio de diferentes tamaños y formas como jarrones. Simplemente límpialas bien, quita las etiquetas y coloca flores frescas o artificiales en su interior. Puedes agrupar varias en diferentes alturas y crear un centro de mesa llamativo.

: puedes usar de vidrio de diferentes tamaños y formas como jarrones. Simplemente límpialas bien, quita las etiquetas y coloca flores frescas o artificiales en su interior. Puedes agrupar varias en diferentes alturas y crear un centro de mesa llamativo. Lámparas : transforma las botellas en lámparas originales. Puedes cortar la parte inferior de la botella y utilizarla como pantalla para una lámpara de mesa o colgar varias botellas boca abajo como lámparas colgantes.

: transforma las en lámparas originales. Puedes cortar la parte inferior de la botella y utilizarla como pantalla para una lámpara de mesa o colgar varias boca abajo como lámparas colgantes. Macetas : las que son de vidrio transparente resultan ideales para crear macetas. Llena una con una pequeña cantidad de piedras pequeñas en el fondo, luego agrega tierra y plantas como las suculentas. Esto creará un hermoso jardín en miniatura que puedes colocar en cualquier rincón de tu ambiente.

: las que son de vidrio transparente resultan ideales para crear macetas. Llena una con una pequeña cantidad de piedras pequeñas en el fondo, luego agrega tierra y plantas como las suculentas. Esto creará un hermoso jardín en miniatura que puedes colocar en cualquier rincón de tu ambiente. Portavelas: decora botellas de vidrio con pintura en aerosol o acrílica y úsalas como portavelas. Puedes envolverlas con alambres para darles un aspecto más rústico o, si te animas, pintar diseños creativos en ellas.

Los distintos tamaños de las botellas te permiten crear diversos adornos que le darán un nuevo estilo a tu hogar. Fuente: Republica.com

Pantallas para velas: intenta cortar la parte inferior de la botella para utilizarla como una pantalla para velas. Coloca una vela en el interior y enciéndela para crear un ambiente acogedor y romántico.

Botellas como objetos decorativos: puedes utilizarlas simplemente como elementos de decoración por sí solas. Algunas opciones son: pintarlas, envolverlas con hilo o cuerda, o colocarles adornos para personalizarlas aún más.