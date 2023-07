La lujosa casa de Sylvester Stallone que Adele compró con una curiosa condición

Con la película Rocky y sus diferentes secuelas, el actor Sylvester Stallone quedó para siempre marcado en la historia del cine. Más allá de que realizó otros papeles importantes como el de Rambo, el nacido en Nueva York sin duda estará siempre relacionado con Rocky Balboa, su personaje más icónico.

La mansión que Adele le compró a Sylvester Stallone es una propiedad llena de lujos, comodidades y una destacada privacidad. Fuente: ABC

Con semejante éxito que tuvo en su carrera, siendo de los actores más reconocidos de Hollywood, Sylvester Stallone amasó una fortuna. Pudo comprar muchos autos de lujo y mansiones, incluyendo una casa en Beverly Hills.

Con un precio inicial de 110 millones de dólares que luego fue rebajado a 58, la cantante Adele es la nueva dueña de la imponente mansión. Sin embargo, la operación estuvo pausada por un tiempo por un detalle bastante insólito que ninguno de los dos quería ceder.

La condición que Adele le puso a Sylvester Stallone para comprarle su casa

La intérprete de "Rolling in the deep" le puso una condición al actor de cine de acción para acceder a comprarle su mansión. En el parque había una estatua de Rocky que la estrella de 76 años viene atesorando hace mucho tiempo.

Tal es así que Sylvester Stallone quería vender la casa pero llevándose antes dicha escultura, sin embargo, Adele también quería quedarse con ella ya que es una gran fanática de la saga de acción.

La estatua de Rocky que Sylvester Stallone dejó en la mansión vendida a Adele. Fuente: ABC

"Entonces no hay trato. Eso va a echar por tierra todo el trato" le dijo Stallone a la cantautora. Finalmente, el actor de ascendencia italiana lo pensó y le permitió a Adele que se quede con la estatua.

"Me gusta lo que está haciendo, la está dejando preciosa", aclaró respecto a los cambios que esta realizando la artista de "Easy on me" en la mansión, tanto en los espacios interiores como exteriores.

La casa es la cuarta que la británica compra en Los Ángeles. Posee once baños, ocho habitaciones, sala para fumadores dentro de un bar, un cine, un spa, un estudio de arte, una piscina olímpica, un garaje para ocho autos y otros espacios importantes.

Adele compró esta mansión de Sylvester Stallone hace algunas semanas en lo que fue una de sus operaciones más importantes y a la vez más difíciles de cerrar.