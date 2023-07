Todas las fotos de sociales: mirá quiénes disfrutaron de un día de sol a pleno en Las Leñas

El centro de ski Las Leñas ya vive a pleno la temporada invernal 2023. Pese a que, por el momento, solo está habilitado un sector de la montaña, el Valle ubicado en el departamento de Malargüe, Mendoza, recibe a una gran cantidad de visitantes dispuestos a disfrutar de las vacaciones de invierno en un paisaje único.

“Venimos todos los años, tenemos un amor especial por Las Leñas”, comentó a MDZ una familia oriunda de Buenos Aires, mientras se disponía a dejar sus tablas y disfrutar del atardecer en la base, luego de un intenso día de ski.

Las Leñas tuvo su apertura el 8 de julio

El destino recibe año a año visitantes, principalmente de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, San Juan y los grandes amantes de la nieve, los turistas de Brasil. Estos últimos aguardaron todo el año para viajar hacia territorio argentino para disfrutar de los centros de ski del país, entre los preferidos se encuentran Las Leñas y Catedral, en San Carlos de Bariloche.

Pese a que aún no todas las provincias de Argentina han comenzado sus vacaciones de invierno, en Las Leñas ya se observa un gran movimiento, en los hoteles, departamentos, paradores y en las pistas.

Tal es así que, debido a que solo el sector 1 se encuentra abierto, en la jornada del jueves 13 de julio los esquiadores tuvieron que hacer largas filas de hasta una hora para poder acceder a los medios de elevación que los acercan hasta la parte más alta de la montaña y con los paisajes más impactantes.

Este jueves hubo filas de hasta 1 hora en los medios de elevación

“Estamos desde el sábado. Los días anteriores estuvo tranquilo, pero hoy ya se ve más movimiento y tuvimos que esperar mucho para subir”, comentaron tres hermanas fanáticas del ski que visitan Las Leñas desde San Martín, Mendoza.

Pese a la espera, que generó cierta ansiedad en quienes no querían perder ni un minuto para hacer sus bajadas, el día lo disfrutaron a pleno y la condición de la nieve en las pistas fue óptima para esquiar.

La escuela de ski recibe a niños de diversas edades.

El atardecer y las noches en Las Leñas también son protagonistas, luego de un emocionante día de ski muchos prefieren disfrutar de la caída del sol en algunos de los resto bares de la base, cerveza y Aperol son los tragos preferidos para acompañar; y otros, escogen reponer energías para la noche, la música electrónica y las fiestas de cachengue son las opciones para los valientes que lo dejan todo en la pista de baile y al otro día disfrutan de las bajadas en las pistas de nieve. El after ski de UFO es un must en el centro de ski

No te pierdas las fotos