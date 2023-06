El tranquilo pueblo de San Luis que puede llegar a ser uno de los mejores del mundo

Los pueblos invitan a los visitantes a recorrerlos para descubrir en sus calles y en su gente las maravillas que esconden. En cada rincón de Argentina encantadores destinos rurales cuidan de las tradiciones, gastronomía y naturaleza y ofrecen interesantes propuestas turísticas para disfrutar.

Argentina participará nuevamente de la iniciativa "Best Tourism Villages", concurso de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, Best Tourism Villages By UNWTO (Mejores Villas Turísticas por la OMT). El certamen reconoce a localidades de todo el mundo en los que el turismo preserva la cultura y las tradiciones, celebra la diversidad, genera oportunidades y protege la biodiversidad.

Una de las pequeñas localidades que participará es La Carolina, ubicada en el corazón de las Sierras Centrales, a 83 kilómetros al noreste de la ciudad de San Luis. La misma fue elegida por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para competir para ser una de las más lindas del planeta.

A 83 kilómetros al noreste de la ciudad de San Luis. Foto: Turismo San Luis

El pintoresco destino cuenta con 1.200 habitantes, es uno de los pueblos ubicados a mayor altura sobre el nivel del mar en la Región Cuyo. En este lugar se resguarda al historia de los primeros buscadores de oro de Argentina.

Sus paisajes son atrapantes. Foto: Turismo San Luis

La Carolina, un pueblo en el corazón de las Sierras de San Luis

En 1.794 llamaron al pueblo La Carolina

Esta localidad fue cuna de la fiebre del oro. Inicialmente se la conoció como San Antonio de las Invernadas, hasta que en 1794, el virrey Sobremonte, gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, lo cambió por su actual “La Carolina” en honor del rey Carlos III de España.

El pueblo conserva muchas de sus casas de piedra

El pueblo conserva su historias y los sueños de los mineros en cada uno de sus rincones. La Carolina es una larga callecita rústica empedrada, rodeada de casas de piedra que conservan el estilo colonial y la nostalgia de haber sido el refugio de los antiguos buscadores de oro.

Quienes visiten este pueblo pueden hacer expediciones al interior de las minas, visitar la Iglesia de Piedra, cabalgatas, subir al cerro Tomolasta, recorrer por la gruta de Inti Huasi, visitar a Casa Piedra Pintada con sus pinturas rupestres y la histórica Casa de Juan Crisóstomo Lafinur, Museo de la Poesía Manuscrita.

Se pueden recorrer las cuevas donde funcionaban las minas de oro.

Además, la gastronomía tiene un rol preponderante en este destino. A través de sus platos regionales se conservan las costumbres transmitidas de generación en generación, en los cuales se destacan los sabores y productos regionales. Se encuentra en el corazón de las sierras de San Luis.

Sobre el concurso

Los ganadores se anunciarán oficialmente a finales de 2023, mientras tanto la OMT podrá conocer en profundidad cómo es cada pueblo y su labor con el turismo.

Los objetivos del concurso son: