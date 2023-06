Este es el único restaurante argentino entre los 50 mejores del mundo y explicamos por qué

Fue el restaurante elegido por Lionel Messi en Marzo de 2023 y su visita provocó el agolpamiento de una multitud en Palermo, donde está ubicado. El restaurante, sus cortes de carne, sus chacinados y su cava entre otras cosas causan delirio a los turistas amantes de la gastronomía y un nuevo galardón mundial lo confirma: Don Julio ha sido el único espacio gastronómico argentino que aparece en la prestigiosa lista "50 best restaurantes". Concretamente, quedó en el puesto 19.

Messi en Don Julio.

"Don Julio está mostrando un camino de seriedad, identidad y trabajo de largo plazo que nos enseña a modo de ejemplo que las desventuras coyunturales no frenan los sueños", dice Alejandro Vigil, alma mater de El Enemigo Wines, director enológico de Catena Zapata y un gran emprendedor por Mendoza hablando del único restaurante argentino que apareció en la lista de los mejores 50 Restaurantes del Mundo.

Alejandro Vigil, María Sance y sus hijos en Don Julio.

"El número uno para el restaurante peruano Central es una alegría para la región. ¿Cómo anclamos esto con Mendoza? Hay que aprovechar que muchas de estos chefs y equipos han estado cocinando en la provincia, invitados por diferentes emprendimientos locales. Tenemos la posibilidad de ver de qué se trata, de aprender. Mayta, Boragó ,Maido, Central, Casa do porco, Don Julio... ellos han pasado por Mendoza. En una provincia donde la pobreza está por encima de la media del país y el turismo es el motor que da trabajo, necesitamos aprender, necesitamos puntajes en vinos, darle la bienvenida a los "50 best restaurantes", a las estrellas Michelin, a los espacios que hablan de trip y viajes… todo eso y más", redondea Alejandro.

¿Por qué es tan aplaudido Don Julio por la crítica gastronómica internacional? Alicia Sisteró, mendocina y periodista, comunicadora, foodie y master en marketing gastronómico, escribió hace tiempo una columna de opinión que hoy cobra absoluta vigencia.

La compartimos, a continuación.

Quería celebrar este hito en la historia de la gastronomía argentina escribiendo sobre Don Julio, el restaurante porteño que hoy es el único argentino presente en la lista de los "50 best", los 50 mejores restaurantes del mundo.

En diciembre de 2020 por primera vez un restó argentino estuvo en la cumbre de Latinoamérica. Festejemos.

Las carnes de Don Julio, un espectáculo.

No es azar. No es buena suerte. No es “lobby” (aunque reconozco que las relaciones públicas suman, y requieren habilidad y esfuerzo). No es solo una comida rica y bien servida (que aunque parezca simple, no es fácil lograrlo así nomás). No son las “vacas felices” y tiernas. Es mucho más que eso.

Creo que se trata del resultado de años de trabajo de un equipo, el del restaurante. Y el de los cocineros y demás gastronómicos de Argentina, ya que muchos vienen esforzándose y trabajando en conjunto para potenciar el destino, para mejorar y mostrar su talento al mundo. La unión siempre suma, ya deberíamos saberlo.

El chef Guido Tassi con el peruano Virgilio Martínez de invitado, el peruano que este año se quedó con el puesto 1.

Pensé en contar cómo se come y describir alguno de los almuerzos que disfruté alguna vez. Pensé en Pablo Rivero, el hacedor, un líder, que ha trabajado durante estos últimos 22 años elevando la calidad en todo sentido, acercándose a la sustentabilidad y trazabilidad del producto.

Pensé en Pepe Sotelo, el eterno y gran parrillero. Y en el chef Guido Tassi, y su charcuterie. Pensé en esa cava impresionante, quizás la mejor de nuestro país, en la que habitan tesoros invaluables. También en la vereda, y la hospitalidad que ofrecen a los clientes mientras esperan para conseguir una mesa. Y qué decir de los múltiples eventos internacionales y únicos en nuestro país, a los que tuve el privilegio de asistir en muchas ocasiones.

CHEFS CONSAGRADAS: LEONOR ESPINOSA, DOLLI IRIGOYEN, Y PÍA LEÓN, disfrutando en Don Julio.

También me puse a buscar en mis archivos alguna foto que pudiera hacerle justicia a este espacio. Y me di cuenta, una vez más, que Don Julio es mucho más que una parrilla. Es un lugar en el que además de comer y beber de lujo, sobre todo carnes y vinos siderales, se aprende, se absorbe, se disfruta y se vive la gastronomía de manera diferente. Sí, hasta diría que Don Julio es un importante centro de cultura gastronómica.

¡También se comen verduras!

Por Don Julio pasaron los grandes de la gastronomía mundial. A comer, a saludar, a compartir, y a cocinar.

Recuerdo cuando estuvo Mauro Colagreco, el chef argentino de Mirazur (que en su momento obtuvo el premio al número uno del mundo, y está ubicado en Mentón, Francia). Pude probar su menú completo. ¡En pleno Palermo!

El enólogo David Bonomi descorcha un vino en Don Julio.

Disfruté de un almuerzo en soledad en dos oportunidades, en una de esas maratones gastronómicas que solía hacer en Buenos Aires. Carnes a la parrilla, embutidos, ensaladas y postres impecables.

Fue una privilegiada absoluta al poder cenar los clásicos platos del gran Michel Bras hechos por él mismo, el creador de la “cocina verde” y fuerte representante de la Nouvelle Cuisine. Vino a Argentina exclusivamente a cocinar en Don Julio. Impensado en un restaurante de carnes. Único. Irrepetible.

Y qué decir de la cena que dio el peruano Virgilio Martínez, con sus frugales platos de alta cocina inspirados en los ecosistemas peruanos de diferentes alturas.

MICHEL BRAS DE VISITA y COCINANDO EN DON JULIO, UN MOMENTO HISTÓRICO PARA ARGENTINA.

También pasaron por la cocina de Don Julio las consagradas Pía León, Leonor Espinosa, y muchas otras figuras internacionales de la elite mundial. Prueba indiscutible de que no existe el desprecio de la "alta cocina" hacia la parrilla. Son solo ejemplos para mostrar que el lugar también es un centro de riqueza y de aprendizaje gastronómico.

La diversidad, el contraste y la innovación son parte del ADN de Don Julio.

Las puertas de este gran espacio se abren al mundo generosamente, creando puentes, vínculos de hermandad, y una gran camaradería que aporta a los cocineros locales e invitados una visión enriquecedora; y dando también a los comensales la posibilidad de adquirir mayor cultura gastronómica.

Alicia Sisteró, en Don Julio.

Argentina gastronómica, por ahora es carne y vino. Nuestro mayor representante hoy es este lugar maravilloso, que busca “hacer feliz a la gente”, según palabras del mismo Pablo Rivero.

¿Es Don Julio de los mejores restaurantes de Latinoamérica? ¿Tiene la mejor cocina? ¿El mejor local? ¿La sofisticación de la alta cocina? Probablemente no, en el sentido estricto. Dicen que el mejor restaurante, es el que más le gusta a cada uno. Además, para determinarlo con exactitud deberíamos hacer un recuento de cada local existente, y evaluar al detalle su oferta casi científicamente. Una empresa imposible. Pero sí estoy segura que Don Julio es el gran representante de la gastronomía argentina hoy. El mundo nos elige gastronómicamente por nuestras carnes y nuestros vinos.

Cuando alguien se pregunte, con cierto tono despectivo, por qué una “parrilla”, algo "tan simple" (de simple, nada) está entre los elegidos de la gastronomía de Latinoamérica, y hoy es el único que figura en el listado mundial de los "50 best"... tal vez mirando profundamente pueda entenderlo.

Para visitar Don Julio

Dirección: Guatemala 4691 (esquina Gurruchaga), Palermo Viejo, Buenos Aires, Argentina