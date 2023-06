Kate Middleton dejó de lado la ropa elegante para usar un look que dejó a todos sorprendidos

Kate Middleton se acercó al Maidenhead Rugby Club en el marco de una nueva actividad de Shaping Us, la campaña con la que busca generar conciencia acerca de la importancia que tiene la infancia en la formación de las personas.

La princesa de Gales sorprendió con su look casual y deportivo, el cual fue celebrado por sus seguidores en redes sociales.

Kate Middleton es la patrona de la selección de rugby de Inglaterra, y dejó en claro que sabe sobre el deporte con su última participación de la mano de Shaping Us. - Fuente: royal.uk

Kate Middleton continúa con Shaping Us, su campaña centrada en la importancia de la infancia de las personas

Kate Middleton continúa con las actividades de Shaping Us, la campaña que lanzó desde The Royal Foundation Center for Early Childhood para concientizar acerca de la importancia que tiene la infancia en una persona y cómo esta influye en el resto de la vida adulta.

El Palacio de Buckingham declaró ademas: “la campaña también destaca que, al enfocar nuestro tiempo, energía y recursos colectivos para construir un mundo solidario y enriquecedor alrededor de todos los niños y quienes los cuidan, podemos marcar una gran diferencia en la salud física y mental y la felicidad de las generaciones venideras”.

En este marco, el pasado 7 de junio la esposa del príncipe William se acercó hasta el Maidenhead Rugby Club, donde conversó con jugadores locales y profesionales nacionales de este deporte.

Además de hablar acerca de sus experiencias infantiles, la princesa de Gales también escuchó a los hombres desde su rol de adultos y también de padres, en aquellos que lo son.

Todo sobre el look casual y deportivo con el que sorprendió Kate Middleton

Otro de los ejes sobre los que giró la conversación fue el de la importancia de los espacios comunitarios para la contención y la formación de una persona, más aún cuando se trata de niños.

El deporte en este caso ocupa un rol fundamental y Middleton lo celebró uniéndose a distintos ejercicios de rugby que se realizaron durante la jornada.

La royal de 41 años sorprendió al lucir más casual que nunca. Si bien siempre se destaca por su estilo natural, en este caso atrajo las miradas de todos al presentarse con un look cotidiano y deportivo: el del conjunto de entrenamiento de la selección inglesa de rugby.

Jogging, remera y zapatillas deportivas fueron las prendas que eligió Kate Middleton para la ocasión. Por otra parte, completó su outfit con un maquillaje discreto centrado en la mirada y con un peinado de coleta alta.

Eso sí: la princesa de Gales no dejó de lucir su brillante anillo de compromiso, aquel que perteneció a Lady Di, que heredó el príncipe Harry y que fue obsequiado por este a la mujer de su hermano cuando ambos anunciaron su casamiento.