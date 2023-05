Esta es la increíble mansión de Sofia Richie que seguro querrás ver

Sofia Richie se hizo de una espectacular mansión en la costa de California al poco tiempo de casarse con su pareja, Elliot Grainge

La magnífica mansión de Sofia Richie

La modelo californiana de tan solo 24 años es la nueva dueña de una impresionante mansión valuada en 26.900 millones de dólares.

Según el New York Post, donde se detalló que el nido de amor de la modelo se trata de una residencia de estilo tradicional, fue diseñado por el arquitecto Steve Giannetti y se ubica en el barrio de Brentwood Park.

De acuerdo a la ficha técnica difundida por el mismo medio, el nuevo hogar de Sofia Richie cuenta con una extensión de casi 1800 metros cuadrados, seis habitaciones y 10 baños.

La entrada de la espectacular mansión de Sofia Richie. FUENTE: THE NEW YORK POST

Como es la mansión de Sofia Richie que comparte junto a su comprometido

La majestuosa propiedad está compuesta por vestíbulo, cocina, un antecomedor, comedor, sala de estar, sala de televisión, biblioteca, cine, gimnasio, cuarto de lavado, garaje; entre otras habitaciones.

En el segundo nivel de la casa se encuentra la suite principal, que cuenta con una sala de estar, un baño doble estilo spa y amplios armarios dobles. Esta mansión es considerada única en su tipo y cuenta con comodidades como un cine en casa y un gimnasio.

Los agentes inmobiliarios Rayni Williams y Branden Williams de Beverly Hills Estates estuvieron a cargo de la lista de venta de la propiedad, mientras que David Findley de The Agency y Drew Fenton de Hilton & Hyland representaron a los compradores.

Anteriormente, la mansión había pertenecido al director ejecutivo de United Talent Agency, Jeremy Zimmer, quien la reconstruyó en un estilo moderno antes de que Richie y Grainge la compraran.

En su exterior, cuentan con una terraza de extensas áreas verdes, de una piscina con su respectiva zona de spa, de jacuzzi, de casa de piscina, de hoguera, de juegos infantiles y otras amenidades. La cocina es digna de un chef. FUENTE: THE NEW YORK POST

¿Quién es Sofia Richie?

Sofia Richie es una modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense. Es hija del cantante Lionel Richie y ha trabajado como modelo desde los 14 años, desfilando para importantes marcas de moda y revistas de renombre. Además, ha aparecido en programas de televisión como "Candidly Nicole" y "The Simple Life". En su carrera empresarial, lanzó su propia línea de ropa en 2018 y ha colaborado con varias marcas en colecciones cápsula. El área de la piscina de la mansión alberga unos jardines espectaculares. FUENTE: THE NEW YORK POST

El 22 de abril pasado, Sofia Richie y su esposo, Elliot Grainge, se casaron en presencia de sus familiares y amigos, entre los que se encontraban Nicole Richie, Paris Hilton y su padre, el músico legendario Lionel Richie, quien la acompañó hasta el altar. Para la ceremonia, Sofia llevaba un vestido de novia personalizado de Chanel con una cola adornada con cuentas blancas e iridiscentes, y tenía cosido su "algo azul": un "S & E" con la fecha de la boda.