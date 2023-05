El rey Guillermo se vistió más colorido que Máxima de los Países Bajos para recibir a una importante visita

Guillermo Alejandro I recibió hace unos días a Gitanas Nauseda, el presidente de Lituania. El rey sorprendió una vez más con su elegancia a la hora de vestir. Su estilo sobrio y minimalista se complementa a la perfección con las formas más llamativas y coloridas que suele mostrar su esposa, Máxima de los Países Bajos.

Guillermo Alejandro I y el presidente de Lituania - Fuente: Instagram Koninklijk Huis (/koninklijkhuis)

Guillermo Alejandro I sobresale una vez más con su estilo sobrio y elegante

Máxima de los Países Bajos no es la única figura de los Orange-Nassau que atrae las miradas de todo el mundo con su manera de vestir. Su esposo, el rey Guillermo Alejandro I, también lo hace, aunque suele gozar de un menor protagonismo en comparación a la reina.

El hecho de que siempre use traje le facilita bastante la cuestión, ya que no debe estar pensando en variedades de prendas y demás. Esto no implica que el rey no pierda su elegancia y su estilo impoluto y minimalista.

Basta con observar cómo lució en uno de los eventos más recientes de su agenda. El pasado lunes 17 de abril, el hijo de la princesa Beatriz recibió en los Países Bajos a Gitanas Nauseda, el presidente de Lituania.

Guillermo Alejandro I estrecha vínculos con el presidente de Lituania

El encuentro que tuvo lugar hace unos días entre Guillermo Alejandro I y Gitanas Nauseda no es el primero que se da entre ellos ni tampoco la primera vez que se ven en el año.

Hace unas semanas, el esposo de Máxima había viajado hacia Lituania para encontrarse con el mandatario. En aquella oportunidad, Gitanas se mostró agradecido “por la contribución de los Países Bajos a la seguridad en la región” y dijo que “la presencia de soldados neerlandeses en territorio lituano es una prueba de la unidad de los aliados y del compromiso de defenderse unos a otros”.

Ahora el que viajó para devolver las gentilezas fue el propio Gitanas, y el encuentro tuvo lugar en el Palacio Noordeinde de La Haya. El gobierno lituano explicó que la reunión tuvo como objetivo trabajar sobre “las relaciones bilaterales, la defensa y la seguridad”.

“Nuestra unidad frente a la guerra en nuestro barrio es fundamental. Aprecio la posición de principios de los Países Bajos con respecto a la guerra de Rusia en Ucrania y su fuerte compromiso con la seguridad colectiva. Es importante para Lituania tener un amigo y aliado tan confiable”, dijo Gitanas respecto a Guillermo Alejandro I.