Estos son los números de la suerte de hoy martes 28 de abril

Como todos los días, a continuación te los dejamos. Además, un proverbio oriental de sabiduría milenaria y una cita motivacional para iluminar tu jornada.

Todos tenemos números de la suerte. Estamos en tiempos complejos, y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Qué número te trae mala suerte Encuesta MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección, y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.