Dónde queda el puerto con forma de delfín que se hizo viral por una hermosa foto

Gracias a las redes sociales es posible conocer destinos que de otra manera, para muchos sería prácticamente imposible. En los últimos días, una imagen de drone compartida por un fotógrafo se hizo viral por mostrar desde las alturas un puerto marítimo. Para sorpresa de él, la fotografía muestra como el lugar tiene una forma casi perfecta de delfín.

La instantánea aérea fue tomada Rhys Jones, un fotógrafo de 37 años, a principios de mes. Lo compartió en un foro de Facebook llamado Pwllheli Drone Photos y rápidamente se viralizó. La foto muestra desde el aire el puerto de Pwllheli, en Gwynedd (Gales).

La foto muestra desde el aire el puerto de Pwllheli. Foto: Rhys Jones

"He estado varias veces arriba del puerto deportivo, pero es la primera vez que me doy cuenta de esto", dijo el fotógrafo y añadió: "Fue un descubrimiento asombroso. Una vez que lo has visto, no puedes dejar de verlo".

Este puerto tiene una larga historia, aquí se importaban vinos del continente y la costa era refugio de contrabandistas y piratas. Las playas de Pwllheli están principalmente orientadas al sur y han sido galardonadas con el prestigioso premio European Blue Flag Award (Premios Bandera Azul de Europa), mientras que el puerto deportivo de Pwllheli está considerado como uno de los mejores de Gran Bretaña y tiene unos 400 amarres.

En estas costas suelen verse de manera regular delfines, los habitantes de este lugar aseguran que una manada de unos 300 delfines nariz de botella se pasean en Cardigan Bay. Algunos en las redes sociales bromeaban que esto tiene que ver con la forma del puerto que se ubica allí.

Pwllheli, que significa cuenca de agua salada en inglés, por sus hermosas playas, este año es uno de los 10 principales destinos de moda para vacacionar en Reino Unido, según una investigación realizada por HomeToGo.

Las playas de Pwllheli son conocidas por su belleza. Foto: Shutterstock

Durante el 2023 hubo un aumento del 39 % en la búsqueda de vacaciones en Pwllheli, aseguraron. Este destino, ubicado al noroeste de Gales, es conocido como la capital no oficial de la península de Llyn; aquí los viajeros pueden disfrutar de los mercados al aire libre y la ciudad está llena de carácter con sus calles estrechas que están colmadas de tiendas independientes, boutiques, pubs tradicionales, cafeterías y restaurantes.