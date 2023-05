Máxima de los Países Bajos da el ejemplo de cómo elegir los colores apropiados para un look

Máxima de los Países Bajos es una de las royals más elegantes del mundo y esto se lo ganó gracias a apostar siempre por un estilo sumamente personal a la hora de vestir. La reina consorte oscila sin miedo entre los looks con colores discretos y llamativos y esto la vuelve un inmejorable ejemplo a seguir.

Máxima es una de las royals que mejor sabe llevar el color amarillo - Fuente: Instagram Koninklijk Huis

Máxima de los Países Bajos: 3 looks para aprender a elegir los colores apropiados

1. Looks monocromáticos.

Ante todo, el mejor consejo que parecería dar Máxima de los Países Bajos con su estilo y su forma de vestir es el de animarse, el de correr riesgos. A pesar de la enorme visibilidad y trascendencia que tiene a nivel mundial, la reina consorte no tiene miedo al qué dirán y no duda en probar variantes nuevas en materia de moda.

Máxima es conocida por usar muchas veces colores llamativos y también por apelar a looks monocromáticos. En este último caso, la cuestión no estaría en la combinación de tonos o en la elección de los mismos, sino en el desafío de que absolutamente todas las prendas que se usen sean de la misma gama.

Eso sí: no se trata de apelar a un negro o a un blanco total. Para seguir el ejemplo de Máxima, la clave está en la variedad de opciones para elegir.

2. Colores metalizados con tonos llamativos.

Hace apenas unas semanas, Máxima de los Países Bajos se presentó en la Semana de Diseño de Milán y dio la noticia al lucir un polémico abrigo con agujeros cuyo diseño pertenece a Claes Iversen.

Muchos centraron la atención en el abrigo en sí y descuidaron un aspecto clave del look. Lejos de seguir la lógica, la royal de 52 años no combinó el dorado brillante con un color neutro, sino que lo hizo con un top y un pantalón de tono verde agua intenso.

3. Colores pastel.

Es cierto que Máxima no suele lucirlos muy seguido. También lo es que, cuando no usa alguno de sus inconfundibles looks coloridos, suele apostar por colores neutros como el blanco y el negro.

Sin embargo, en ocasiones Máxima sorprende y se muestra con un outfit que escapa a lo habitual. Así lo hizo, por ejemplo, durante el viaje que emprendió a las islas neerlandesas del Caribe con su esposo, el rey Guillermo Alejandro I, y su hija mayor, la princesa Catalina Amalia.

En una visita a una granja familiar de Aruba, la royal nacida en la Argentina lució un delicado y veraniego vestido de colores pastel. De esto se desprende otra clave a tener en cuenta para saber qué tonos sientan mejor: hay algunos que son más propios para los tiempos de calor y otros que se lucen mejor durante el invierno.