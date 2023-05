Con motivo de un Congreso sobre salud mental, la reina Letizia se subió al escenario para inaugurarlo y decir unas palabras. Allí se la pudo ver con un look súper elegante, de diseño sobrio y colores pálidos.

Las vestimentas que utilizó la asturiana son una chaqueta color celeste cielo, junto a un pantalón del mismo tono, ambos diseños de Bleis Madrid. Los pendientes fueron bastante sencillos, apenas unas argollas de oro de Gold & Roses -tres en su oreja izquierda-.

Debajo del blazer contaba con una blusa blanca bastante ceñida al cuerpo, con detalles florales y formas de mariposa. Además, se puso unos zapatos de tacones aguja, sin talón, también de tonos pasteles, aunque en este caso el color se acercaba más a un crema.

El increíble look de la Reina Letizia en tonos pastel: ¡no querrás dejar de verlo! Fuente: Instagram @Casarealdeespaña

La reina Letizia y su discurso sobre la salud mental

Son días movidos para la Casa Real española. Por un lado, Juan Carlos I, el rey emérito, volvió hace algunas semanas a España y alimenta los rumores de una mala relación con su hijo, Felipe VI, quien se encuentra en el país y visitó la Maestranza Aérea de Sevilla, conociendo distintas maquinarias militares. Además, Sofía de Grecia viajó a Houston, Estados Unidos, para representar a España en un evento gastronómico.

Por su parte, la reina Letizia presidió la inauguración del XXII Congreso sobre salud mental, en el marco del 40º aniversario de la Confederación de Salud Mental de España. Acerca de esto, pronunció un fuerte discurso en el que mencionó el difícil problema que atraviesan la psicología y la psiquiatría en el país.

La Reina Letizia se lució una vez más. Fuente: Instagram @Casarealdeespaña

"En España por cada 100 mil habitantes hay 6 psicólogos clínicos, tres veces menos que la media europea. Además, hay 11 psiquiatras, cinco veces menos que en Suiza y menos de la mitad que en Francia, Alemania y Países Bajos", informó la esposa del rey Felipe VI, quien es la presidenta de honor de UNICEF España y Defensora para la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia de UNICEF a nivel mundial.

La madre de la infanta Sofía y de la princesa de Asturias Leonor declaró: "No hay salud sin salud mental. Todos en algún momento necesitamos parar, ser conscientes de nuestras debilidades y poder expresar 'no puedo, no sé, necesito tiempo, necesito parar'".